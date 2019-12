Alfafar porta a terme millores en la seua via pública i els seus parcs

L’asfaltat als carrers Julio Colomer, València i Juan Puertes o la neteja de grafitis en les places Manuel Iranzo i Corts Valencianes són algunes de les últimes millores que s’han realitzat des del consistori.



Per a 2020, l’Ajuntament augmentarà en 105.200 € les partides destinades a manteniment de la via pública.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua regidoria de Manteniment, ha dut a terme diferents millores tant en la via pública del municipi com als seus parcs, jardins i places.



D’aquesta manera, durant els últims dies s’ha realitzat l’asfaltat dels carrers Julio Colomer, València i Juan Puertes del municipi. Una acció que es trobava recollida en el programa de Serveis i Obres Municipals (SOM) de millora de l’accessibilitat que ha dut a terme l’Ajuntament durant els últims mesos.



A més, s’ha realitzat una neteja de grafitis en alguns parcs i places d’Alfafar com són Manuel Iranzo i Corts Valencianes. Això amb l’objectiu de mantindre cuidades aquestes àrees de l’Alfafar.



Per a 2020, l’Ajuntament continua apostant per la creació d’un Alfafar més amable amb la ciutadania, per això, ha previst un augment de 105.200 € respecte al pressupost de 2019 per a partides de manteniment de la via pública. En aquesta partida s’inclou l’augment per a via pública, enllumenat públic, reparacions en edificis municipals, centres de majors, col·legis, parcs i jardins.



Així mateix, s’ha realitzat una divisió de la partida de manteniment per àrees per a millorar l’eficiència i calcular el cost dels serveis.