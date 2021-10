Alfafar posa en marxa la Gala de l’Esport 2021

Connect on Linked in

Enguany s’han creat noves bases perquè la ciutadania siga qui presente les candidatures d’esportistes o entitats mereixedores del reconeixement.

El termini d’inscripció de candidatures serà del 18 d’octubre a l’1 de novembre, a través de Seu Electrònica o per correu electrònic.

La gala se celebrarà el pròxim 19 de novembre i premiarà les categories de millor promesa, millor empresa o entitat, esportista de l’any i menció honorífica.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria d’Esports, ha convocat una nova edició de la Gala de l’Esport. Per a aquest 2021, s’han establit noves bases que afavoreixen la participació de la ciutadania, qui proposarà als premiats, i noves categories per als reconeixements.

A partir del pròxim dilluns, 18 d’octubre, tota la ciutadania podrà presentar les candidatures a les categories de millor promesa, millor empresa o entitat, esportista de l’any i menció honorífica. El termini estarà obert fins a l’1 de novembre, i es podran presentar tant per Seu Electrònica com a través del correu electrònic eventosdeportivos@alfafar.es.

Les candidatures seran valorades per un jurat que estarà compost per representants de l’ajuntament (el regidor d’esports, assistència tècnica i cap de l’àrea d’Esports), representants de les associacions i clubs esportius locals (dos en total) i representants del món de l’esport en general (altres dos representants). Aquest jurat serà el que determine els premiats, que rebran els seus reconeixements en la Gala de l’Esport 2021, que tindrà lloc divendres que ve 19 de novembre en el pavelló del Complex Esportiu Municipal SUMA Alfafar.

El regidor d’Esports, Eduardo Grau, ha explicat que des del consistori “volíem haver apostat per aquest nou format obert ja l’any passat, però per les circumstàncies de la pandèmia no es va poder realitzar. Ara, ho posarem en marxa, obrint la Gala a la participació de tots els esportistes d’Alfafar, practiquen l’esport que siga, i externalitzant el jurat perquè siga el més objectiu i professional possible. Creiem que aquest format obri molt les possibilitats i li atorga un important valor als trofeus, separant-los per categories i reconeixent tant a xiquets, joves, adults i entitats”.

Noves categories

En aquesta edició de la Gala de l’Esport d’Alfafar s’han presentat noves categories per als reconeixements.

Millor promesa local: Tots aquells esportistes menors de 16 anys els assoliments dels quals siguen mereixedors de reconeixement, i que la seua carrera despunte de l’habitual en aqueixes edats.



Millor empresa, entitat o club que fomente l’esport: Un reconeixement per a tota aquella entitat que aposte pel municipi d’Alfafar en la feina de casa esportives, destacant valors esportius com la solidaritat, respecte o altruisme, i que promoguen, milloren i promocionen l’esport.



Esportista de l’any: Premi al millor esportista en actiu de la temporada, nascut o resident a Alfafar.

Menció honorífica (premi opcional): Premi a aquell esportista o entitat que, o bé havent sigut esportista de l’any, continue acreditant una temporada mereixedora de reconeixement, o bé acredite un acompliment extraordinari durant tota la seua trajectòria, superior a 10 anys, en un esport.