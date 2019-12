Alfafar posa en marxa la iniciativa solidària “Nadals Entranyables”

Print This Post

El programa està dirigit a persones majors que puguen realitzar per si soles les activitats bàsiques de la vida diària i que visquen soles.



Aquesta iniciativa, de la qual gaudiran 12 persones d’Alfafar, inclou una estada del 23 al 27 de desembre en un hotel situat en un municipi de la costa d’en cadascuna de les tres províncies de la Comunitat Valenciana.



L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua regidoria de Benestar Social i en coordinació amb la Direcció General de Persones Majors de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, organitza el programa “Nadals Entranyables”. Aquesta iniciativa, que es troba emmarcada en els programes d’Autonomia i d’Envelliment Actiu del consistori, ofereix una alternativa a persones majors que estiguen soles per a passar el Nadal en companyia.



Així, el programa va dirigit a les persones majors que puguen realitzar per si soles les activitats bàsiques de la vida diària, que visquen soles, no tinguen família o presenten conflicte greu i tinguen dificultats de socialització, és a dir de connexió amb altres grups d’iguals o associacions.

En aqueix sentit, “Nadals Entranyables” inclou una estada de 5 dies (4 nits), del 23 al 27 de desembre de 2019, en un hotel situat en un municipi de la costa en cadascuna de les tres províncies de la Comunitat Valenciana (Alacant, Castelló i València) en règim de pensió completa. Inclou a més transport d’anada i volta fins a l’establiment hoteler des de l’estació d’autobusos de València i sopar especial de Nochebuena i menjar especial de Nadal. En el cas d’Alfafar, seran 12 persones les que gaudisquen aquest any de la iniciativa.



“Nadals Entranyables” busca donar resposta a una competència d’intervenció social municipal com és l’aïllament i la soledat d’algunes persones majors, però també és una bona eina de detecció i atenció a aquesta mena de persones amb diagnòstic greu d’aïllament.