Alfafar promou els joguets no sexistes i no violents

L’Ajuntament posarà en marxa la tercera campanya de promoció d’aquesta mena de joguets amb l’objectiu d’evitar conductes i rols a través del joc lliure.



Els dies 21 i 23 de desembre es realitzarà una labor de conscienciació en la Plaça de l’Ajuntament i en la plaça Miguel Hernández del municipi.



L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua regidoria d’Igualtat, ha posat en marxa la tercera edició de la campanya per a fomentar l’ús de joguets no sexistes i no violents entre la població més jove del municipi.



Sota el lema “Lliures per a jugar”, l’Ajuntament cerca conscienciar a la població d’Alfafar en el joc lliure per part dels xiquets i xiquetes, lliure d’estereotips i rols de gènere. Així, la campanya es difondrà en els centres educatius d’Alfafar i, en aquesta edició, la campanya comptarà amb el projecte pilot de Xiquet Radi en el qual ha participat l’alumnat de 5 i 6 de primària de diferents centres.



La iniciativa se centrarà en la sensibilització a través de xarxes socials a més d’una acció de promoció durant els dies 21 i 23 de desembre en la Plaça de l’Ajuntament d’Alfafar i en la plaça Miguel Hernández del barri Orba respectivament. Durant aqueixos dies es realitzarà una enquesta d’opinió entre la població i se sortejaran dos lots de joguets per la participació. A més es duran a terme conta contes i un programa de ràdio.

A través d’aquesta mena d’iniciatives, l’Ajuntament d’Alfafar contribueix a la promoció de la igualtat de gènere en totes les franges d’edat i passant pels diferents àmbits de la societat.