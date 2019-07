Alfafar realitza una neteja de grafitis en espais públics

Connect on Linked in

L’acció, que s’està duent a terme des de l’àrea de Manteniment de l’ Ajuntament en col·laboració amb la Koordinadora de Kolectivos Parke del Parc Alcosa, està en línia amb el compromís del consistori de millorar els espais públics de la localitat.



La neteja d’aquests dies es realitza en espais públics, parcs i mobiliari urbà de tot el municipi

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua àrea de Manteniment i en col·laboració amb la Koordinadora de Kolectivos Parke del Parc Alcosa, ha posat en marxa una campanya de neteja de grafitis en espais com a parcs, jardins, senyals viaris, contenidors o façanes.

Amb aquesta neteja del mobiliari públic, l’Ajuntament reafirma el seu compromís amb la cura dels espais urbans d’Alfafar i dóna resposta al seu torn a diverses demandes veïnals en aqueix sentit.

La neteja dels grafitis del municipi se suma a les nombroses accions que s’estan duent a terme en els últims mesos des de les àrees de Manteniment i Urbanisme de l’Ajuntament d’Alfafar per a millorar les vies i espais públics, i complir, d’aquesta forma, amb el seu compromís de treballar per l’increment de la qualitat de vida de les i els veïns. Entre elles, el repintado de parcs i jocs infantils o la millora de l’accessibilitat dels carrers afavorint el seu trànsit per als vianants i fent així d’Alfafar un espai més amable per a la ciutadania.