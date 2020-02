Alfafar realitza una subhasta per a l’adjudicació de llocs en el mercat municipal

Print This Post

L’Ajuntament subhasta quatre llocs, un dels quals està destinat a fruiteria i verduleria mentre que els altres tres no tenen un producte específic.



Les persones interessades a optar a un lloc poden presentar les seues ofertes des de hui, 7 de febrer, i fins al pròxim 17 de febrer, tots dos inclusivament, en el Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de l’Ajuntament o del barri Orba.



L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Mercats, ha obert una subhasta per a adjudicar quatre llocs del mercat municipal interior d’Alfafar que es troben lliures. D’ells, un es troba destinat a fruiteria i verduleria mentre que els altres tres restants no tenen assignat cap producte específic.



En aqueix sentit, el lloc de fruiteria i verduleria (P9) que consta de 17,30 metres quadrats té un preu d’eixida de subhasta de 757,66 € a l’any. El P17, sense producte especificat i 8,70 metres quadrats té un preu d’eixida de subhasta de 381,02 € a l’any. El P18, sense producte especificat i 8 metres quadrats té un preu d’eixida de subhasta de 350,34 € a l’any. I finalment, el P19+P20 sense producte especificat i 12,21 metres quadrats té un preu d’eixida de subhasta de 534,74 € a l’any.



Les persones interessades a participar poden presentar les seues ofertes des de hui, 7 de febrer, i fins al pròxim 17 de febrer, tots dos inclusivament, en el Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de l’Ajuntament o del barri Orba. Així, dimarts que ve 18 de febrer a les 10h es procedirà a la realització de la subhasta en el Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alfafar.



L’adjudicació es realitzarà a l’oferta econòmica i professional (originalitat producte, serveis oferits, horari, …) més avantatjosa.



En el supòsit d’empat, tindrà prioritat en l’adjudicació l’oferta que s’haguera presentat amb anterioritat en el Registre d’Entrada.

A través d’aquesta subhasta, l’Ajuntament continua amb la seua aposta pel manteniment del comerç tradicional i de proximitat que s’uneix a les diferents accions per a revitalitzar-lo i dinamitzar-lo. Prova d’això són també activitats com el “Bibliomercat”, que ofereix una selecció de llibres gratuïta per als usuaris del mercat, o el “Mercat en viu”, que consta d’actuacions musicals l’últim divendres de cada mes.