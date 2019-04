Alfafar recapta 8.200 € per a la investigació en la RunCáncer

Connect on Linked in

Uns 1.640 corredors i corredores van participar en la carrera i la marxa solidària organitzada per l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC).

La RunCáncer, celebrada ahir en el municipi, va ser una de les activitats més multitudinàries de la VII Fira de la Salut d’Alfafar que va tindre lloc al llarg de tot el cap de setmana.

Alfafar va acollir ahir una nova edició de la carrera solidària RunCáncer, una iniciativa emmarcada en la V edició del Circuit RunCáncer que organitza l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) i que inclou més de 80 esdeveniments esportius durant tot l’any en nombrosos municipis de la Comunitat Valenciana.

Un total de 1.640 inscrits van participar en les dues proves programades per a aquesta edició, una carrera de 8 km i una marxa de 4 km que es van dur a terme a partir de 10.00 h al carrer Mariano Benlliure d’Alfafar. La recaptació obtinguda amb la venda dels dorsals, al voltant de 8.200 € en les dues modalitats d’Alfafar i més de 49.000 € en l’acumulat de les diferents proves del circuit que ja s’han celebrat, anirà destinada íntegrament a la investigació contra el càncer.

A aquesta iniciativa, amb la qual es pretén visibilitzar i conscienciar sobre la importància de la investigació, es van sumar un any més un gran nombre de veïns i veïnes, aficionats i afeccionades a l’esport, així com famílies al complet per a gaudir d’una jornada festiva que va conviure en aquesta ocasió amb la VII Fira de la Salut d’Alfafar.

La Fira de la Salut del municipi, una iniciativa consolidada i referent en l’àmbit comarcal, va finalitzar ahir coincidint amb el Dia Mundial de la Salut després d’una setmana de programació dedicada a la salut física, mental i emocional. Associacions vinculades al sector sanitari com l’Associació Valenciana d’Afectats de Fibromiàlgia (AVAFI), l’Associació de la lluita contra l’anorèxia i la bulímia (AVALCAB) o l’Associació per a la lluita contra la Leucèmia de la Comunitat Valenciana (ASLEUVAL), entre altres, entitats com el Sindicat d’Infermeria SATSE o la Creu Roja i associacions locals com Som de Pit, Deixant Petjades, ACOA i la junta d’Alfafar de la AECC van formar part dels diferents estands informatius de la Plaça de l’Ajuntament.

A més, al llarg de tot el cap de setmana, la Fira va acollir, entre altres activitats, la visita d’un hospital de campanya, la celebració d’activitats esportives a càrrec de SUMA Fitness Club, així com tallers infantils i de presa de constants i reanimació per a xiquets i adults.

La Fira de la Salut d’Alfafar és una iniciativa de referència amb la qual s’atorga un espai de visibilitat a diferents associacions sense ànim de lucre del sector sanitari que treballen pel foment de la salut, oferint a més a les i els veïns del municipi un espai per a la difusió d’informació sobre salut, malalties i hàbits saludables.