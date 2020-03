Alfafar reconeix la trajectòria vital de tres dones del municipi en la gal·la Alfafar en Igualtat 2020

Connect on Linked in

Aquests reconeixements busquen destacar el treball desenvolupat a favor de la igualtat entre dones i homes, així com visibilitzar les aportacions femenines a la societat.



En la gala també es va fer lliurament de l’un xec a l’Associació Alana amb els diners recaptats en el Mercat Solidari i el concert solidari del 6 de març.



L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria d’Igualtat, va celebrar diumenge passat 8 de març la gal·la Alfafar en Igualtat 2020. Un any més, l’Ajuntament va realitzar un acte per a reconéixer el treball desenvolupat en la població d’Alfafar a favor de la igualtat entre dones i homes, així com visibilitzar les aportacions femenines a la societat.



En l’edició de 2020 s’ha premiat a tres dones del municipi com a reconeixement per la seua implicació i compromís social: Beatriz Lizanda, Francisca González i Rosario Navajas.



De la mateixa manera, l’Ajuntament va fer lliurament d’un xec per valor de 1.992 euros a l’Associació Alanna, diners recaptats en el Mercat Solidari i el concert solidari del 6 de març.



L’associació Alanna treballa amb col·lectiu especialment vulnerables i té diversos programes dirigits a dones víctimes de violència de gènere. A més compten amb un Programa d’intervenció soci laboral a dones prostituïdes, que porta funcionant 10 anys, projecte al qual anirà destinat la donació.

Beatriz Lizanda és veïna d’Alfafar, dona treballadora i compromesa amb el seu poble. Actualment lidera l’equip de la delegació de l’Associació Espanyola contra el Càncer d’Alfafar. Aquest equip que lidera Beatriz realitza esdeveniments i activitats amb gran participació com; la carrera contra el Càncer, l’acapte i la gala anual entre altres activitats, on any rere any superen la participació i la recaptació per a promocionar la salut i promoure una vida saludable.



Francisca (Quica) González va arribar al barri Orba des de Jaén. Dona honrada, amable, afectuosa i compromesa sempre amb un somriure, sempre ha oferit als altres tot el que necessitaren i fóra a la seua mà. Promotora de l’educació entre les dones, sòcia de les mestresses de casa, i exemple de tota una generació de dones valentes i lluitadores que van arribar a Alfafar en els anys 60 i van construir una nova vida a Alfafar.

Rosario Navajas és veïna del Barri Orba, dona lluitadora i reivindicativa. Al llarg de la seua vida ha format part de la història i vida d’Alfafar com a catequista, clavariesa, fundadora de la Creu Roja a Alfafar, membre de l’associació musical Orba o fundadora de l’Associació de Dones de Hui, entre moltes altres. Des de l’associació ha proporcionat un punt de trobada, ajuda i socialització per a promoure la qualitat de vida de totes les dones del barri Orba.