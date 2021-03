Alfafar recupera l’Alqueria del Pi amb una inversió de més de 1,5 milions d’euros

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alfafar ha realitzat obres de rehabilitació de l’Alqueria del Pi amb una inversió de més de 1,5 milions d’euros. La finalització d’aquests treballs de millora ha suposat l’adscripció de l’edifici a la Llista Verda de patrimoni que elabora l’associació Hispània Nostra amb béns culturals recuperats.

La rehabilitació d’aquest edifici del segle XVII ha sigut cofinançada entre la Unió Europea, a través dels fons FEDER amb una inversió de 500,000 euros, i el consistori alfafarenc, amb un pressupost de més d’un milió d’euros.

L’Ajuntament d’Alfafar, compromés amb la recuperació del seu patrimoni històric, va executar aquest projecte de rehabilitació de l’edifici i adaptació del mateix per a prestar un servei municipal com a Centre Cultural.

Les obres han suposat la rehabilitació del conjunt arquitectònic mantenint la seua essència a través de l’ús i recuperació de materials històrics i tradicionals, així com nous elements ecocompatibles. L’Alqueria del Pi alberga en el seu interior un Centre d’interpretació de l’Arròs, així com diverses sales que es destinaran a ús ciutadà i cultural.

L’Alqueria del Pi, considerada Bé de Rellevància Local, va ser construïda entre els segles XVII i XVIII i és exemple de la tradicional tipologia arquitectònica agrícola de l’època, casa-pati-cambra. Formada per un edifici principal més antic i altres tres annexionats de diferents èpoques, l’alqueria encara conserva molts elements arquitectònics originals. És l’única construcció de tradició agrícola d’aquestes característiques que encara perviu en el nucli urbà d’una localitat de l’Horta Sud.