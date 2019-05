Alfafar registra un descens de l’atur en 28 persones durant el mes d’abril

Connect on Linked in

Amb aquesta baixada de la desocupació, són 1.979 les persones desocupades en el municipi, el nivell més baix d’atur des de finals de 2008.

La voluntat col·laboradora de l’Ajuntament en l’arribada de noves empreses a la zona comercial, els convenis amb associacions que fomenten la inserció laboral i l’aposta per la formació i l’orientació laboral a través de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) són algunes de les polítiques d’ocupació que s’han dut a terme.

L’atur registrat a Alfafar s’ha reduït en 28 persones durant el mes d’abril passat, un descens fins als 1.979 aturats que suposa el nivell més baix de desocupació en el municipi des de finals de l’any 2008. El descens del nombre de persones desocupades del passat mes ratifica la tendència a la baixa de la desocupació a Alfafar, que només en l’últim any s’ha reduït en 122 persones.

Al llarg dels últims mesos i conscients que l’alta taxa de desocupació, un de les principals problemàtiques socials a nivell estatal, és una de les majors preocupacions de les i els veïns del municipi, l’Ajuntament d’Alfafar ha reforçat les polítiques per a incentivar la contractació de persones desocupades. Entre aquestes accions, el consistori ha continuat apostant per la formació de les i els aturats del municipi a través de cursos gratuïts amb pràctiques en comerços i empreses d’Alfafar, organitzats per l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) que faciliten la inserció laboral dels alumnes, o, també, els dirigits a l’actualització o formació continuada de les i els treballadors perquè puguen adaptar-se a la nova realitat del mercat laboral que desenvolupa l’Aula Mentor del municipi.

A més de l’aposta per la formació i les accions permanents d’orientació i assessorament laboral de l’ADL, l’Ajuntament continua oferint una voluntat col·laboradora en l’arribada de noves empreses a la zona comercial que ha possibilitat la signatura de convenis d’inserció laboral per a afavorir a les i els veïns en la formació de les plantilles d’empreses com Electro Depot, Burger King, Carrefour, Bauhaus o Globo.

Uns convenis que se sumen als acords de col·laboració amb associacions per a la inserció de col·lectius en risc d’exclusió que ha posat en marxa el consistori, com l’aconseguit amb l’entitat sense ànim de lucre Bona Gent per a la inserció laboral de persones amb diversitat funcional, així com a altres actuacions com les ajudes anuals a l’emprenedoria o l’assessoria jurídica a autònoms i xicotets comerços d’Alfafar.