Alfafar renova el conveni d’Aula Mentor

Alfafar recupera aquesta aula de formació en línia per a persones adultes dirigida a ampliar les competències personals i professionals

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua Agència de Desenvolupament Local (ADL), ha renovat el conveni de col·laboració amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional per a la posada en marxa a Alfafar d’una nova edició del programa Aula Mentor. D’aquesta manera, Alfafar comptarà pròximament amb una nova oferta formativa per a persones adultes, amb cursos dirigits a ampliar competències personals i professionals en camps relacionats amb la informàtica, el maneig de les noves tecnologies, l’emprenedoria, el coneixement d’idiomes o la formació professional, entre altres. L’Aula Mentor oferirà a la ciutadania una formació en línia, oberta, flexible i a distància, que busca facilitar l’aprenentatge autònom i individualitzat. Per a això, l’aula oferirà l’assistència d’una persona orientadora que ajudarà a l’alumnat en el procés de matrícula i aprenentatge, així com en la realització de les proves d’avaluació presencials per a acreditar els coneixements adquirits.

Aquelles persones interessades podran consultar l’oferta formativa a través de la web municipal i el portal www.aulamentor.es