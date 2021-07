Alfafar rep a les persones beneficiàries del programa EMCORP

Print This Post

El programa EMCORP 2021 permet contractar 7 persones per a donar suport a diferents departaments municipals.

Aquesta edició compta amb una subvenció de LABORA de 75.142,82 euros per a contractar les persones beneficiàries durant 6 mesos.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), ha rebut a les persones beneficiàries del programa de subvencions d’iniciativa social de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, EMCORP 2021. Les 7 persones contractades donaran suport a diferents departaments municipals.



L’objectiu d’aquest programa d’ocupació és la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat, en col·laboració amb les corporacions locals, per a la realització d’obres i serveis d’interés general. Per a això, el consistori ha rebut una subvenció de 75.142,82 euros concedida per LABORA.



Per consegüent, el Ajuntament d’Alfafar disposarà durant sis mesos de dos auxiliars administratius, destinats als departaments de Policia Local i Personal, dos oficials de primera d’obra de paleta i un oficial de primera de pintura per a l’àrea de Medi Ambient i Manteniment, a més de dos conserges que realitzaran labors per a Mercats i l’Escola d’Adults (EPA).