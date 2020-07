Alfafar rep el Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible

La Diputació de València ha subvencionat part de l’elaboració dels documents tècnics necessaris per al desenvolupament del Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PAUS)



L’elaboració d’aquest document forma part del compromís d’Alfafar dins del Pacte Europeu dels Alcaldes per al Clima i l’Energia

L’Ajuntament d’Alfafar avança en el seu compromís amb el Pacte Europeu dels Alcaldes per al Clima i l’Energia i ja té redactat del Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PAUS). Aquest document, al costat de l’Inventari d’Emissions de Referència (IER), Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats derivats del canvi climàtic (ERVCC), han sigut entregades per la Diputació de València a l’Ajuntament d’Alfafar per a la seua posterior aprovació en ple.

La Diputació com a Coordinador Territorial del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia, ens ha fet lliurament dels tres documents que conformen la documentació tècnica, i ha subvencionat aquests treballs en un 70%. Aquesta ajuda en finançament busca fer costat als consistoris en el compliment dels compromisos adquirits en el Pacte Europeu dels Alcaldes per al Clima i l’Energia.

El Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible té com a objectiu el reduir les emissions de CO₂ en els territoris almenys en un 40% per a l’any 2030 mitjançant la millora de l’eficiència energètica i el major ús de fonts d’energia renovables, així com augmentar la capacitat de resistència mitjançant l’adaptació a l’impacte del canvi climàtic i compartir la visió, resultats, experiència i coneixements tècnics amb administracions locals i regionals dins i fora de la Unió Europea.