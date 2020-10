Alfafar rep l’exposició de Creu Roja “El bagul de l’ajuda humanitària”

Connect on Linked in

L’exposició estarà disponible en el Centre d’Informació juvenil des del dilluns 26 d’octubre durant dos setmanes.

Esta exposició de Creu Roja pretén visibilitzar les accions humanitàries de les unitats d’emergència davant les emergències internacionals

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua regidoria de Joventut, ha aprovat un conveni amb Creu Roja pel qual acosta a la població l’exposició “El bagul de l’ajuda humanitària”. Aquest conveni es va signar sobre el projecte “Promoció de l’èxit amb joves en Educació no obligatòria”.

L’exposició, que romandrà en el Centre d’Informació Juvenil d’Alfafar durant dos setmanes, pretén visibilitzar les accions humanitàries de les unitats d’emergència davant les emergències internacionals. L’horari serà de dilluns a divendres de 16:00h a 20:30h i dimarts i dijous de 9.00 a 14.00.

Una altra de les iniciatives de Creu Roja és la conscienciació sobre els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible). Amb aquesta finalitat, estan realitzant una campanya per a posar fi als abusos, les desigualtats i la violació dels drets humans. Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, signats per 193 líders mundials en 2015, són un pla per a aconseguir tres coses necessàries en la societat: erradicació de la pobresa extrema, combatre la desigualtat i la injustícia i solucionar el canvi climàtic.

Per esta raó, Creu Roja i l’Ajuntament d’Alfafar estan totalment compromesos amb fomentar aquest pla dels ODS ja que permeten una oportunitat única per a canviar el rumb de les nostres accions a favor de l’ésser humà i el planeta.