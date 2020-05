Alfafar reparteix 30 tablets per a alumnes del municipi

Connect on Linked in

L’adquisició d’aquestes 30 tablets complementa el repartiment de Conselleria a altres 53 estudiants d’Alfafar

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria d’Educació, ha proporcionat tablets amb accés a internet a 30 alumnes del municipi per a així garantir que puguen continuar amb les activitats d’educació a distància que s’estan realitzant pel tancament dels centres educatius a causa de la crisi de la covid-19.

Aquestes tablets se cedeixen temporalment a les famílies i, quan acabe el període de préstec, s’aprofitaran per a continuar fomentant i reforçant l’educació en el municipi.

Una vegada l’Ajuntament reba de nou les tables, les destinarà posteriorment a altres projectes com és l’Escola de Formació de Persones Adultes.

L’adquisició de les 30 tablets per part del consistori, amb 400GB de dades mensuals, complementen el repartiment d’altres 53 tauletes a famílies per part de Conselleria d’Educació per a l’alumnat amb dificultats d’accés a internet. En total, per tant, s’ha arribat a 83 alumnes d’Alfafar.

Així mateix, en col·laboració amb l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA), s’ha procedit a instal·lar 38 routers en els domicilis d’alumnes de centres educatius d’Alfafar que no comptaven amb accés a internet.

Les persones beneficiàries d’aquestes mesures han sigut proposades pels centres educatius, amb un criteri de major vulnerabilitat i necessitat d’accés als mitjans, i s’han corroborat les dades amb Serveis Socials.