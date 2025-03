Alfafar reprén la convocatòria d’ajudes al transport per a joves estudiants 2024-2025

S’obri un termini extraordinari de presentació de sol·licituds, del 6 al 20 de març, per a aquelles persones que no van poder fer-ho a causa de la DANA

Les persones que van presentar la sol·licitud en 2024 no han de tornar a presentar-la

L’Ajuntament d’Alfafar va publicar a la fi de 2024, en el BOP, l’anunci de la convocatòria per a la concessió d’ajudes al transport per a joves estudiants universitaris, de cicles formatius, batxillerat artístic o ensenyaments artístics superiors, per al curs 2024-2025, establint un termini de presentació de sol·licituds entre el 17 d’octubre i el 5 de novembre de 2024.

No obstant això, com a conseqüència de la DANA del passat 29 d’octubre, Alfafar i altres municipis van patir una tràgica inundació que, entre altres coses, va danyar greument infraestructures i serveis bàsics, edificis públics i habitatges, així com serveis telemàtics necessaris per a la tramitació de les ajudes, per la qual cosa moltes persones potencialment beneficiàries de l’ajuda es van veure impedides per a presentar la sol·licitud.

Així mateix, a causa de la situació d’emergència provocada per la DANA, l’Ajuntament d’Alfafar va suspendre tot procediment administratiu vinculat amb subvencions, beques i ajudes i impulsat d’ofici, independentment de la seua fase de tramitació, tramitant-se únicament les subvencions relacionades amb la DANA.

Per tot això, l’Ajuntament d’Alfafar ha représ la convocatòria d’ajudes al transport, donant per presentades totes aquelles sol·licituds presentades en el termini inicialment indicat en la convocatòria, és a dir, entre el 17 d’octubre i el 5 de novembre de 2024, per la qual cosa no és necessari tornar a presentar la sol·licitud.

Així mateix, s’obri un termini extraordinari de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que no van poder tramitar-les a causa de la DANA, de 14 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP, és a dir, entre el 6 i el 20 de març.

D’esta manera, a la finalització del termini extraordinari de presentació de sol·licituds, es reprendrà el procediment de resolució de la convocatòria de l’Ajuntament d’Alfafar per a la concessió d’ajudes al transport per a joves estudiants universitaris, de cicles formatius, batxillerat artístic o ensenyaments artístics superiors, 2024-2025.