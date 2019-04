Alfafar s’adhereix al programa Jove Oportunitat

Connect on Linked in

La iniciativa, promoguda per l’Institut Valencià de la Joventut, cerca orientar als i les joves en el seu futur professional.

Podran participar les i els veïns entre 16 i 21 anys que hauran d’inscriure’s en el Espai Jove abans del pròxim 30 d’abril.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’àrea de Benestar Social en coordinació amb Joventut, Educació i Ocupació, s’ha adherit al programa Jove Oportunitat (JOOP) que busca oferir orientació sobre el seu futur professional als i les joves del municipi.

La iniciativa, promoguda per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), començarà el pròxim 6 de maig i s’estendrà fins al mes d’octubre. Jove Oportunitat disposa de 12 places a Alfafar per a persones de 16 i 21 anys que no estiguen cursant estudis o formació i que es troben en una situació de desocupació. Els i les interessades hauran d’inscriure’s abans del dimarts 30 d’abril en el Espai Jove del municipi.

El programa inclou sessions grupals i individuals de coaching, orientació i acompanyament en diferents àrees, visites a 20 empreses, de les quals sis seran comerços locals, així com activitats esportives i socioculturals.

A més els i les joves d’Alfafar realitzaran dues convivències de cap de setmana amb altres participants del programa en la Comunitat Valenciana en albergs juvenils de l’IVAJ.

Així mateix, la iniciativa es divideix en sis mòduls diferents que aborden qüestions com el desenvolupament personal (millora de l’autoestima, foment d’hàbits saludables, presa de control de la seua pròpia vida…), el desenvolupament social (com viure en societat), la construcció d’un projecte professional a través d’unes competències tècniques i d’actitud, la reentrada acadèmica amb preparació a les proves d’accés per a formació adaptades a cada jove, una convivència per a consolidar les relacions de confiança i unes jornades de refresc per a renovar la motivació.

El programa JOOP aborda de manera global totes les àrees que influeixen en els joves, orientant-los en la definició de l’objectiu professional i acompanyant-los per a reprendre els estudis i la seua educació, millorant així la probabilitat d’èxit en el mercat laboral.