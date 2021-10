Alfafar se suma un any més als programes ECOVID i EMPUJU 2021

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Tots dos programes tenen com a finalitat la contractació de persones desocupades gràcies a la subvenció de LABORA i el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE).



Amb el programa EMPUJU es podrà contractar a Alfafar a 17 menors de 30 anys gràcies a la subvenció concedida de 349.771,80 euros.



A través de ECOVID s’incorporaran 16 persones d’almenys 30 anys amb una subvenció concedida de 346.659,96 euros.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), és beneficiari un any més dels programes de foment de l’ocupació ECOVID i EMPUJU 2021 de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través del Servei Valencià d’Ocupació i Formació LABORA i amb el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE).

Totes dues iniciatives tenen com a finalitat afavorir la contractació en corporacions locals de persones desocupades durant 12 mesos. En el cas del programa EMPUJU, es facilita la contractació de persones menors de 30 anys, mentre que el programa ECOVID permet contractar persones desocupades a partir de 30 anys.

Per a poder optar a aquests programes, les persones interessades han d’estar inscrites com a aturades demandants d’ocupació en LABORA. A més, hauran de complir els requisits formatius i d’experiència per als llocs sol·licitats.

LABORA realitzarà la preselecció de les persones candidates que complisquen els perfils i requisits sol·licitats perquè l’ajuntament realitze la selecció final.

L’Ajuntament d’Alfafar ha rebut la concessió de la subvenció del programa EMPUJU per a incorporar a 17 persones de 349.771,80 euros. Les titulacions requerides per a aquest programa en l’edició 2021 a Alfafar són grau en Arquitectura, Grau en ADE, Econòmiques o Dret, grau en Periodisme, grau en Turisme, grau en Comunicació Audiovisual, cicle superior en Informàtica i auxiliars administratius.

Per al programa ECOVID, Alfafar compta amb una subvenció de 346.659,96 euros que permetrà contractar 16 persones. En concret, es contractaran persones amb titulacions d’Enginyeria Informàtica, grau en Educació Social, grau en Treball Social, cicle superior en administració, auxiliar administratiu, oficial de primera de pintura, oficial de primera d’obra de paleta i Tècnic Superior d’Animació Sociocultural.

Amb aquests programes, l’Ajuntament d’Alfafar reforça la seua aposta amb l’ocupabilitat de les persones i continua treballant a millorar les condicions de la seua ciutadania.