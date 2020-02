Alfafar signa un conveni amb les AMPA del municipi

Print This Post

L’Ajuntament, a través de la seua regidoria d’Educació, ha signat un conveni de col·laboració amb les AMPA (Associació de Pares i Mares d’Alumnes) dels centres educatius públics del municipi La Fila, Orba, Rabisancho i l’IES 25 d’Abril.



El conveni, que ascendeix a un total de 23.000 € per al curs actual (2019/2020), té com a fi col·laborar a realitzar una sèrie de projectes i activitats que contribuïsquen a la millora de la qualitat educativa. En aqueix sentit, l’import de la subvenció estarà destinat igualment a material fungible (ceres, folis, llapis…) per als centres.



L’Ajuntament duu a terme aquest conveni de manera anual sent completament conscient de l’important paper que el poder local té per a donar suport a aquests projectes culturals, formatius i socials que es duen a terme en els centres educatius i que sens dubte reverteixen en la totalitat de la població d’Alfafar.