Alfafar signatura el manifest “Biblioteques en Igualtat”

Es tracta d’una iniciativa estatal impulsada per l’Associació Clàssiques i Modernes, entitat que treballa per la igualtat de gènere en la cultura.



Per mitjà de l’adhesió a aquest manifest, l’Ajuntament d’Alfafar es compromet, entre altres, a donar més visibilitat a les escriptores i a les seues obres.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua àrea d’Igualtat, ha signat aquest dimarts 19 l’adhesió al manifest Biblioteques en Igualtat impulsat per l’Associació Clàssiques i Modernes, entitat que treballa per la igualtat de gènere en la cultura. A l’acte han assistit Marina Gilabert, secretària general de l’Associació Clàssiques i Modernes i Rosa María Rodríguez, vicepresidenta de cultura i investigació d’aquesta entitat.



Per mitjà d’aquesta adhesió al manifest, la Biblioteca d’Alfafar es compromet a atorgar una major visibilitat a les escriptores i a les seues obres, especialment a les pròpies de la Comunitad Valenciana, a completar els fons bibliogràfics en relació als buits i les absències d’obres escrites per dones de tots els temps i a impulsar, en la mesura que siga possible, la cooperació entre biblioteques per a l’optimització d’una nova perspectiva que acabe amb la bretxa de gènere.



A més, la participació en el projecte Biblioteques en Igualtat està d’acord amb el compromís adquirit per l’Ajuntament d’Alfafar en el seu III Pla Municipal d’Igualtat, que estableix entre els seus objectius visibilitzar el paper de les dones al llarg de la història en els diferents camps de la cultura, així com promocionar la cultura des de la perspectiva de gènere.

A través d’aquesta iniciativa, Alfafar continua amb el seu objectiu de promoure la igualtat en tots els àmbits, en aquesta ocasió, unint-se a un projecte estatal que potencia xarxes d’intercanvi d’experiències amb perspectiva de gènere realitzades per les biblioteques.