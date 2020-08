Alfafar sol·licita tres actuacions en el pla d’inversions de la Diputació de València

Print This Post

L’Ajuntament d’Alfafar sol·licita una inversió de més de 950.000 euros en tres actuacions.



Les accions sol·licitades inclouen obres i reformes en parcs i jardins, accessibilitat i instal·lacions esportives i obres en vies públiques.



L’Ajuntament d’Alfafar ha sol·licitat a la Diputació de València la inclusió de tres actuacions dins del pla d’inversions 2020/2021. El pressupost d’aquestes accions suma un total de 954.416,81 euros en obres i reformes de parcs i jardins, en accessibilitat i instal·lacions esportives i en obres en vies públiques.



La reforma en parcs i jardins inclou l’adaptació per a complir amb la certificació vigent i amb criteris d’accessibilitat en les places Corts Valencianes, plaça Sequer de Nelot i plaça Poeta Miguel Hernández. L’import sol·licitat per a aquesta inversió és de 248.382,27 euros.

Els treballs de reforma i adaptació en accessibilitat i instal·lacions afecten els vestuaris del camp de futbol municipal, situat en el Camí d’Orba amb la cantonada del Camí del Cementeri. En aquest cas, el pressupost de l’actuació ascendeix a 211.988,90 euros.



Finalment, les obres diferents emplaçaments de les vies públiques, que inclouen fermes, paviments i accessibilitat en carrers, requereixen d’una inversió de 494.045,64 euros.



Amb aquestes actuacions, l’Ajuntament d’Alfafar busca la millora i adaptació de les instal·lacions i vies públiques d’acord amb les noves legislacions, complint amb objectius ODS i com a camí per a aconseguir els objectius plantejats en el Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PAUS), tot això redundant en el benestar de la ciutadania.