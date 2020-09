Alfafar sol·licita un crèdit per a inversions sostenibles

Connect on Linked in

El ple d’Alfafar va aprovar la sol·licitud d’un préstec de més de 4,5 milions d’euros per a inversions sostenibles.



Els diners es destinarà en inversions com l’adquisició de l’Edifici Meral, del Barri Orba, la finalització de la Alqueria del Pi, o la rehabilitació de l’edifici municipal de Serveis Socials.

L’Ajuntament d’Alfafar ha sol·licitat un crèdit de més de 4,5 milions d’euros per a realitzar inversions sostenibles. Aquest préstec, aprovat en ple, s’ha sol·licitat amb l’objectiu de millorar els serveis del municipi a través de la inversió, sense disminuir la qualitat dels serveis ja prestats i sense pujar els impostos a la ciutadania.



Entre les actuacions previstes amb aquesta inversió es troba l’adquisició de l’Edifici Meral, en el Barri Orba, per al seu ús com a centre administratiu, social, comunitari i associatiu, amb una inversió de 750.000 euros.

Així mateix, part d’aquest crèdit es destinarà a la rehabilitació de l’edifici municipal de serveis socials, situat al carrer Tauleta, i la construcció d’una nova escola d’adults en el mateix complex. L’Ajuntament d’Alfafar destinarà per a això més de 2 milions d’euros, que completaran la subvenció de 500.000 euros rebuda per a aquest fi.



De la mateixa manera, s’invertiran més de 250.000 euros en la finalització de la restauració de la Alqueria del Pi, un cost addicional derivat de l’aparició de nous vestigis històrics i patrimonials durant les obres.



L’Ajuntament dedicarà part d’aquest capital a l’adquisició de 8.000 metres quadrats de terrenys per a la construcció d’una residència de majors amb centre de dia, amb un import de més de 1,5 milions d’euros. A més, més de 45.000 euros es destinaran a completar la implantació del contenidor marró en el municipi, apostant per un Alfafar net i compromés amb el reciclatge.



La sol·licitud d’aquest crèdit ha sigut possible gràcies al sanejament financer dels comptes d’Alfafar, que acabarà de pagar els seus actuals deutes a la fi de 2020 amb una millora dels serveis sense perjudicar la ciutadania.