Alfafar s’uneix amb Sedaví i Llocnou per a reforçar els treballs de desinfecció

L’Ajuntament d’Alfafar s’ha coordinat amb els consistoris de Sedaví i Llocnou de la Corona per a reforçar els serveis de desinfecció en la via pública per a combatre la pandèmia del covid-19.

El treball conjunt dels tres municipis permet augmentar la quantitat d’operaris, maquinària, material i nombre de desinfeccions, reforçant així el servei de desinfecció ja instaurat en aquestes localitats.

Des de hui, dimecres 26 d’agost, els serveis addicionals de desinfecció tindran major incidència en els llocs de més afluència o pas de persones, com poden ser avingudes, supermercats, bancs o farmàcies, entre altres.

Per a l’Ajuntament d’Alfafar el benestar de la ciutadania és el més important, i per això apostem per la coordinació entre municipis per a combatre la pandèmia.

