Alfafar tanca 2018 amb un superàvit de més de 457.000 euros

El sanejament econòmic dels comptes municipals permetrà durant el pròxim exercici econòmic emprendre noves inversions sostenibles per a millorar la qualitat de vida de les i els veïns del municipi.

A més de la dada de superàvit, el deute bancari municipal continua la seua tendència a la baixa dels últims anys i ja se situa en 1.598.787.62 euros a data del 24 d’abril.

L’Ajuntament d’Alfafar ha tancat l’exercici econòmic de l’any anterior amb un total de 457.679´49 euros de superàvit, una xifra que per seté any consecutiu té un romanent positiu. Aquesta xifra registrada reflecteix l’estabilitat pressupostària en la gestió econòmica del consistori i se suma a la reducció continuada del deute bancari municipal que ja se situa en 1.598.787.62 euros.

El tancament en positiu de l’exercici econòmic i la reducció constant en els últims anys del deute municipal no solament possibilita una major autonomia econòmica del consistori, sinó que permet finalitzar accions de millora ja iniciades, la posada en marxa de nous projectes en els pròxims mesos, així com continuar amb la política del consistori de reduir anualment les principals taxes o impostos municipals.

Així, dels més de 450.000 euros de superàvit, s’han invertit 219.131,41 euros a complementar i finalitzar les obres d’adequació de la via pública i de millora de l’accessibilitat de l’Avinguda de l’Albufera, Carrer Sant Sebastià, Plaza Vicente Blanch i Avinguda Blasco Ibáñez, un dels projectes del consistori de major inversió de l’últim any i que se suma a les obres d’accessibilitat de la Plaça Poeta Miguel Hernández, la rehabilitació integral de la Biblioteca Municipal i diverses accions de millores per barris.

Els 238.548,08 euros restants del superàvit seran destinats en els pròxims mesos a inversions financerament sostenibles, és a dir, a accions de millora de la via pública i dels parcs i jardins del municipi continuant la voluntat de l’Ajuntament de fer d’Alfafar un municipi més accessible i més amable per a la ciutadania.

D’aquesta forma, amb aquest tancament de l’exercici econòmic anterior, l’Ajuntament d’Alfafar comptarà de nou amb estabilitat i amb una major autonomia econòmica per a implementar noves inversions per al desenvolupament social i econòmic del municipi, així com continuar amb el treball i gestió diària per a complir amb els compromisos adquirits i incrementar la qualitat de vida de les i els ciutadans d’Alfafar.