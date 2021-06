Alfafar trau l’òpera al carrer

Print This Post

L’òpera ‘El tutor burlat’, del valencià Vicente Martí i Soler, es realitzarà el pròxim 7 de juliol a Alfafar.

L’espectacle gratuït, amb aforament limitat, s’engloba dins de la campanya Els Arts Volant 2021-2022.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Cultura, porta als carrers d’Alfafar l’òpera ‘El tutor burlat’. L’espectacle es realitzarà dimecres que ve, 7 de juliol, a les 21:30h en la plaça de l’Ajuntament d’Alfafar.

La representació, que es realitzarà a l’aire lliure, s’engloba dins de la campanya Els Arts Volant 2021-2022. L’accés serà lliure i gratuït per a totes les persones comptant amb aforament limitat. L’esdeveniment comptarà amb totes les mesures sanitàries i serà obligatori l’ús de màscara.

L’espectacle es recull dins de la programació cultural que Alfafar prepara per a aquest estiu. El programa d’activitats culturals s’està treballant com a proposta d’oci en el període estival i alternativa a les festes.

El tutor burlat

Aquesta òpera buffa en tres actes és la comèdia primera de l’escriptor valencià Vicente Martí i Soler, que es va estrenar pro primera vegada en 1775 en el Palau de la Granja de Sant Ildefons (Segòvia).