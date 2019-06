Alfafar tria a les seues Falleres Majors i el seu President Infantil per al pròxim exercici faller

Print This Post

Cinthia López Mestre, Paula Casas Sepúlveda i Salva Sánchez Soriano de la Falla Parc Alcosa seran els nous representants de la comunitat fallera d’Alfafar.



L’acte de l’elecció es va retransmetre en directe un any més a través de la pàgina de Facebook de l’Ajuntament d’Alfafar.



Alfafar ja té representants fallers per al pròxim exercici 2019/ 2020. Divendres passat en el Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alfafar es va dur a terme l’elecció de Falleres Majors i President Infantil en un acte que va comptar amb la presència de l’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, el regidor de Falles, Roberto Alacreu, la presidenta de la Junta Local Fallera, Nerea Fernández, i els presidents de les set comissions d’Alfafar.



Per a mantindre la imparcialitat un any més, un jurat extern ha sigut l’encarregat de triar als màxims representants. Cinthia López Maestre i Paula Casas Sepúlveda seran les noves Fallera Major i Fallera Major Infantil del municipi, respectivament. Per part seua, Salva Sánchez Soriano exercirà de President Infantil durant el pròxim exercici faller. Els tres representants formen part de la Falla Parc Alcosa.



L’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, va ser l’encarregat de revelar els noms dels fallers triats, els qui van rebre la notícia del propi alcalde a través d’una trucada telefònica en la qual els tres representants van agrair emocionats la seua elecció. L’emotiu acte de nomenament dels màxims representants de la comunitat fallera d’Alfafar es va retransmetre en directe per tercer any consecutiu a través de la pàgina de Facebook de l’Ajuntament.