Alfara del Patriarca aposta per l’autoconsum energètic amb noves plaques solars en edificis municipals

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca, amb l’objectiu de fer de la població un municipi més sostenible i respectuós amb el medi ambient, instal·larà noves plaques solars en edificis municipals. Una iniciativa que s’integra també dins dels Objectius de l’Agenda 2030. Al llarg de l’any 2021 s’ha treballat en dos projectes que s’executaran en 2022. S’instal·laran noves plaques solars per a l’autoconsum energètic en l’edifici de l’ajuntament i l’Escoleta i es renovarà l’equipament existent al poliesportiu municipal.

Aquestes actuacions seran possibles gràcies a dues subvencions de la Diputació de València i a inversió pròpia. En concret, l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València ha atorgat al nostre consistori, a través de l’estratègia Reacciona, una ajuda de 15.000 euros per l’autoconsum energètic en edificis i equipaments municipals. Amb aquesta aportació, més fons propis, s’instal·laran plaques solars fotovoltaiques de 12 kW per a l’autoconsum en la coberta lateral de l’ajuntament, en la part que dona als jubilats.

Per altra banda, gràcies al Pla d’Inversions de la Diputació de València, que ha atorgat a Alfara del Patriarca una subvenció de 20.000 euros, s’instal·laran plaques solars d’autoconsum de 10 kW a l’Escoleta i es renovarà la instal·lació existent a les grades del Camp de Futbol del poliesportiu El Paretó amb una potència de 20 kW.

En la baremació de la subvenció de l’estratègia Reacciona es puntuava, entre altres coses, si l’Ajuntament oferia a la ciutadania bonificacions fiscals de l’IBI, i el nostre consistori té aprovat en ple una modificació en l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns immobles per bonificar la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, que serà aplicable a partir de l’any vinet. Si bé el consistori ja disposava d’una bonificació en IBI per a aquests sistemes, aquesta era solament per a edificacions residencials i durant tres anys, i amb la nova normativa també es poden beneficiar les empreses i s’amplia el període a un lustre.

“Aquestes accions suposaran un estalvi energètic i econòmic per al municipi, i contribuiran a preservar i cuidar el medi ambient”, explica Marisa Almodóvar, alcaldessa de la població.

NOTA DE PRENSA