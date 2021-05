Alfara del Patriarca celebra la Setmana Salut i Dona amb activitats sobre nutrició, psicologia i exercici físic

Connect on Linked in

El municipi commemorarà el Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones amb una jornada de portes obertes al gimnàs municipal per a les veïnes de la població

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca celebra la ‘Setmana Salut i Dona’. Del 25 al 28 de maig el consistori ha organitzat diverses activitats enfocades a millorar el benestar de les veïnes de la població. Els àmbits d’actuació són la nutrició, la psicologia i l’exercici físic, amb una visió global de la salut que comprèn totes les etapes de la vida.

Demà, dijous, 27 de maig a les 17:30 h. al Centre Cívic tindrà lloc un taller-xarrada, sobre les “Ferramentes psicològiques per un ús responsable dels psicofàrmacs”, que oferirà Chelo Esteve, psicòloga d’UPCCA (Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives).

El divendres, 28 de maig, al Poliesportiu El Paretó, es commemorà el Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones amb activitats obertes per a dones al gimnàs municipal. Per a participar en aquesta darrera activitat caldrà inscriure’s enviant un correu electrònic a: esports@alfaradelpatriarca.es. L’horari de les classes guiades del divendres serà el següent: 9.30 h. pilates, 10.30 h. body pump, 17.00 h. pilates per a embarassades i, per últim, 18.00 h. GAP.

“És molt important que ens cuidem. De vegades ens preocupem molt per la feina, la família i la casa i ens oblidem de nosaltres, una situació que s’ha agreujat amb la pandèmia que hem viscut, per això és important oferir ferraments perquè la població disfrute d’una major qualitat de vida a prop de casa”, ha indicat Marisa Almodóvar, alcaldessa d’Alfara del Patriarca.