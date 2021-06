Alfara del Patriarca crea un arxiu digital de memòria popular per recuperar i conservar la seua història

Connect on Linked in

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca ha posat en marxa un arxiu digital de memòria oral i memòria popular que vol conservar i valorar la història de la població. Aquest projecte s’anomena Alfarapèdia i s’estructura com un arxiu dinàmic i obert a tota mena de contribucions, acadèmiques i populars. El que es busca és expressar tant la singularitat històrica i humana com la diversitat que dona riquesa al poble: riquesa humana, de dones i homes; riquesa cultural, lingüística, patrimonial, natural… d’oficis i pràctiques, de procedències geogràfiques…

“Volem recuperar la identitat d’Alfara com a poble, que la nostra història i tradicions no desapareguen” explica Jaume Martínez, regidor de Cultura, qui a més senyala la importància i la necessitat de tindre accessible aquesta informació de forma senzilla i ràpida. Per això s’ha creat una pàgina web (http://alfarapedia.es/) on estaran disponibles tots els continguts. En definitiva, un museu digital al qual es pot accedir des de qualsevol lloc i en qualsevol moment des d’un dispositiu amb accés a internet.

Amb aquest arxiu, promogut i finançat per l’ajuntament, es vol generar un espai obert a les aportacions veïnals que servisca per a reconéixer el valor que la nostra cultura popular. Aquesta cultura popular inclou patrimoni material i immaterial d’Alfara del Patriarca.

Actualment en aquest arxiu de memòria popular encontrem fotos aèries de la població des de 1945 a 2018, amb elles podem assistir a la transformació del municipi en els últims 73 anys, uns canvis urbanístics i agronòmics que han suposat també un canvi d’època. Les primeres fotografies són molt curioses perquè foren realitzades per l’exèrcit americà després de la segona Guerra Mundial, indica Nelo Vilar, un dels responsables de l’execució d’aquest projecte. En aquest espai digital es pot accedir també a les referències sobre Alfara replegades en els quatre diccionaris geogràfics més importants dels segles XVIII, XIX i XX. I per altra banda, podem viatjar en el temps a través d’una hemeroteca amb les mencions a Alfara de la premsa huitcentista.

Aquest museu-arxiu de memòria oral que incorpora tant el passat com el present s’anirà ampliant setmanalment amb nous articles, documents, vídeos i fotografies. El que interessa és crear un relat de poble que s’estructurarà en tres eixos: un recull de memòria oral autobiogràfica, que serà un museu videogràfic d’històries de vida de persones i entitats del poble; un arxiu de documents, i un museu etnològic participatiu, que es construirà amb objectes i relats de veïns i veïnes, incloent-hi a més la col·laboració amb els centres educatius i distints col·lectius (tallers de memòria, col·lectius, entitats, etc.). Aquesta recuperació històrica es vol fer amb la col·laboració de tota la població, perquè es vol identificar col·lectivament aquells elements especialment importants per a la comunitat.