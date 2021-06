Alfara del Patriarca millora la xarxa d’aigua potable

Connect on Linked in

L’alcaldessa de la població es reuneix amb el Gerent d’Aigües de l’Horta per estudiar actuacions en el municipi

Aigües de l’Horta ha iniciat treballs de millora en la xarxa d’Alfara del Patriarca que permetran reduir el consum d’aigua, evitar trencaments i minimitzar les fugides d’aigua. En concret, aquest dilluns s’han iniciat les obres per a la instal·lació d’una vàlvula reductora de pressió i bypass en connexió de la xarxa municipal de proveïment d’aigua potable amb la xarxa metropolitana.

La previsió de la connexió de la conducció provisional, que permetrà realitzar l’obra sense afectar el subministrament dels veïns, s’efectuarà dijous que ve 17/06/21 en horari nocturn. El tall de subministrament s’iniciarà a les 23.00 h del dijous, sent la duració estimada dels treballs de 4 a 5 hores aproximadament si no hi ha cap imprevist, per la qual cosa el subministrament es restablirà a partir de les 5.00 h. D’aquesta manera es volen reduir i evitar les molèsties ocasionades per les obres al veïnat.

“Aquesta actuació no suposarà cap cost addicional i constitueix una millora en la infraestructura de la xarxa de la població”, segons explica Salvador Santamaría, director-gerent d’Aigües de l’Horta, qui explica que gràcies a aquestes accions es podrà controlar la pressió en funció de les necessitats del nucli urbà, donant una major seguretat. A més, una vegada acabades les obres, també es podran realitzar nous treballs de manteniment sense afectar el subministrament de la població. Santamaría ha visitat el municipi per a reunir-se amb Marisa Almodóvar, alcaldessa d’Alfara del Patriarca, i estudiar projectes de millora en la localitat. Les dues institucions han manifestat el seu compromís mediambiental. “Aigües de l’Horta té tot el nostre suport en totes aquelles accions que suposen una reducció del consum d’aigua i una millora per a la nostra localitat”, ha indicat Almodóvar.