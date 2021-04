Alfara del Patriarca organitza la primera edició del concurs fotogràfic “Alfara en bici, Alfara es mou”

Connect on Linked in

Les regidories de Foment i Esports a través de l’àrea de Mediambient de l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca convoquen la primera edició del concurs fotogràfic “Alfara en Bici, Alfara es mou”. Aquest concurs té com a objectiu promoure l’ús d’un mitjà de transport sostenible en l’entorn urbà i fomentar el disfrute de la bicicleta entre la ciutadania, donant a conéixer els seus avantatges com a vehicle respectuós amb el medi ambient, saludable, democràtic i modern, remarcant els avantatges del nostre territori.

“El tema principal serà l’ús de la bici en tots els seus àmbits: siga com a mitjà de transport, com a ús lúdic, per a fer esport, per a gaudir de la natura… i a més a més dins del terme municipal d’Alfara del Patriarca, per a promoure i valorar el nostre entorn”, explica Jaume Martínez, regidor d’Esports.

Les imatges es posaran a Facebook etiquetant a l’ajuntament; després l’ajuntament farà una publicació amb totes les fotos perquè la gent puga votar la imatge que més li agrade. Les imatges han de reflectir l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport o a l’àmbit lúdic o esportiu en l’entorn del municipi d’Alfara del Patriarca. Es podrà participar amb dues fotografies per persona.

La recepció d’imatges es durà a terme en el període comprés entre el dia 6 i el 16 d’abril, període en el qual les imatges es ficaran a Facebook etiquetant a @ajuntamentAlfaradelpatriarca i amb el hashtag #alfaraenbici

Una vegada publicades les fotos en la pàgina de Facebook de l’Ajuntament, s’obrirà un període de votacions comprés entre el 19 i el 22 d’abril. Les imatges es podran votar amb un “m’agrada”. Les tres imatges, que més “m’agrada” hagen rebut, seran valorades per un jurat format per tècnics de l’ajuntament que seleccionaran la foto guanyadora.

L’Ajuntament publicarà a la web la persona guanyadora i es posarà en contacte per a fer-li lliurament del premi. Hi haurà un únic guanyador. El premi consistirà en una càmera esportiva Gopro.