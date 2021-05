Alfara del Patriarca presenta la seua Agenda Cultural amb activitats gratuïtes programades per a tot l’any

La primera de les actuacions serà l’obra de teatre “L’arròs dels dijous” el divendres 28 de maig a les 22 hores al Teatret

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca presenta la seua Agenda Cultural amb activitats gratuïtes per a tots els públics al llarg de l’any. La primera de les actuacions suposa la reobertura del Teatret, després d’unes obres de reparació de la façana de l’edifici, que alberga també l’escola d’adults. Hui, divendres 28 de maig, a aquestes instal·lacions es representarà l’obra de teatre “Arròs dels dijous”, escrita i dirigida per Albert Bellés, i que compta amb un repartiment de renom com Carme Juan i Estela Martínez, molt conegudes per al públic valencià per la sèrie L’Alqueria Blanca. L’activitat, encara que gratuïta, requereix de inscripció prèvia a través del telèfon 699 78 77 46 o correu electrònic: reserves@alfaradelpatriarca.es, per poder controlar l’aforament.

El consistori vol recuperar la cultura en viu amb totes les mesures sanitàries, aforaments reduïts i distància de seguretat. “Comencem la temporada amb teatre per a adults, però tindrem espectacles per a totes les edats, menuts, joves, i famílies, volem oferir al llarg de l’any una àmplia oferta cultural”, indica Jaume Martínez, regidor de Cultura, qui recorda que complir les mesures COVID19 serà una prioritat per a recuperar la cultura de forma segura. El 27 de juny s’oferirà el recital d’òpera “Escrits Mestre Palau” al Teatret. I els divendres de juliol se celebraran les “Nits de música i entrepà”, amb actuacions per a tots els públics. La setmana de festes, en agost, Rubén Aparisi oferirà un espectacle de màgia. Mentre que en setembre hi haurà dues sessions de Cultura en família, amb Horta Teatre i Dani Miquel. Per altra banda, en octubre disfrutarem d’altra obra de teatre per adults amb “Reyes Ruiz – María P’adelante” al Teatret, i un contacontes d’Ana Canet a la biblioteca municipal. Per últim, al desembre tindran lloc activitats per disfrutar de la cultura en família. En definitiva, una oferta variada, que compta amb el suport del Servei d’Assistència i Recursos Culturals (SARC) de la Diputació de València.