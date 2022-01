Alfara del Patriarca renova el conveni de col·laboració amb l’Associació de Persones amb Discapacitat de Moncada

Connect on Linked in

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca ha renovat el conveni de col·laboració amb l’Associació de Persones amb Discapacitat de Moncada (AMFISEP), entitat que té com a objecte el desenvolupament d’activitats que milloren la qualitat de vida de persones afectades amb discapacitat de l’Horta Nord, entre elles veïns i veïnes d’Alfara del Patriarca.

L’acord ha sigut subscrit per Marisa Almodóvar, alcaldessa d’Alfara del Patriarca, i Ana Gema Barrero, presidenta de l’Associació de Persones amb Discapacitat de Moncada. Fruit d’aquest conveni, el consistori aportarà 600 euros per a ajudar al desenvolupament de les activitats d’AMFISEP i el trasllat dels usuaris al centre situat a Moncada (C/Pouacho núm. 2 Primera Planta).

En AMFISEP es realitzen diferents tipus de teràpies adaptades als seus usuaris, com el treball cognitiu, desenvolupament d’habilitats, velocitat i destresa a través de jocs i diferents accions. Es fomenta el treball psicomotor amb fisioterapeutes, posseeixen una sala de rehabilitació, i ofereixen també un servei d’atenció psicològica tant per a familiars/cuidadors com per a usuaris/persones amb discapacitat del centre. Participen en jornades divulgatives de diversitat funcional i programes educatius. I en termes generals desenvolupen rehabilitació complementària, activitats ocupacionals, i assessorament en discapacitat.

“AMFISEP realitza un gran treball i mereixen tot el nostre suport”, explica Almodóvar. Barrero, per part seua, agraeix l’ajuda i atenció rebuda per part del consistori d’Alfara, que fa anys que col·labora amb l’Associació de Persones amb Discapacitat de Moncada.