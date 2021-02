Alfara del Patriarca s’incorpora a Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Connect on Linked in

En l’última sessió plenària es va aprovar per unanimitat l’adhesió del municipi a aquesta iniciativa per a treballar en l’elaboració de propostes al costat d’altres governs locals

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca s’incorpora a la Xarxa d’Entitats Locals de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per a l’elaboració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

En l’última sessió plenària es va aprovar per unanimitat l’adhesió del municipi a aquesta iniciativa per a treballar en l’elaboració d’accions al costat d’altres governs locals. L’objectiu és implementar propostes d’actuació amb altres entitats per a la posada en marxa d’iniciatives que permeten aconseguir el desenvolupament dels ODS en l’àmbit local i per a fer front de manera conjunta a la crisi provocada per la Covid-19, actuant per a evitar que cap persona quede arrere en la lluita contra aquesta malaltia i les seues conseqüències econòmiques i socials, donant una resposta en el territori alineada amb l’Agenda 2030.

A més de posar fi a la pobresa en el món, els ODS inclouen, entre altres punts, erradicar la fam i aconseguir la seguretat alimentària; garantir una vida sana i una educació de qualitat; aconseguir la igualtat de gènere; assegurar l’accés a l’aigua i l’energia; promoure el creixement econòmic sostingut; adoptar mesures urgents contra el canvi climàtic; promoure la pau i facilitar l’accés a la justícia. L’Agenda 2030 planteja 17 Objectius amb 169 metes de caràcter integrat i indivisible que abasten les esferes econòmica, social i ambiental. D’ací ve que els cinc pilars sobre els quals es construeix l’Agenda siguen planeta, persones, pau, prosperitat i aliances.

En paraules de Julio Berga, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca: “L’Agenda 2030 ha de ser el camí a seguir per al desenvolupament d’una societat més justa i igualitària en el qual els governs locals tenen un paper essencial com a administració més pròxima a la ciutadania”. D’altra banda, Berga ha destacat que com a administració local treballen per a “millorar l’eficiència energètica en l’enllumenat públic, i en el foment del reciclatge entre els escolars i en la població en general”. De fet, el mes de desembre passat el consistori va regalar a tots els estudiants dels col·legis de la població una botella reutilitzable per a promoure la reducció de plàstics.