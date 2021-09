Alfons Lucas entra com a nou regidor de Compromís a Rafelbunyol

Connect on Linked in

Alfons Lucas agafarà l’acta el proper ple de setembre després de la renúncia de l’acta de Carol Sánchez. Alfons en l’actualitat és mestre a l’educació pública i és un gran aficionat a l’esport. La música també és important al seu dia a dia, fet que el va portar a ser membre de la Societat Musical la Primitiva de Rafelbunyol a la trompeta.

Alfons és una persona que té les idees molt clares i treballa amb l’ètica per davant en tot allò que fa. Segons les paraules de Mario Carrera, portaveu de Compromís, “amb l’entrada d’Alfons estem molt il·lusionats, ja que des del primer dia ha mostrat una gran capacitat de treball per al poble”.

Cal recordar que Carol va renunciar a l’acta de la nostra companya ha estat fruit per la incompatibilitat amb la seua nova etapa dins del sí de CC.OO PV. Des d’ací li volem donar les gràcies per sumar des del primer dia i continuar treballant per fer un Rafelbunyol més just per a les persones.