Alfred Aranda: Carta al professorat d’Educació Física dels centres educatius d’Alzira

A l’atenció del professorat d’Educació Física

L’Ajuntament d’Alzira, mitjançant el SERVAL, té com a objectiu la normalització del valencià en la nostra població i entre les múltiples actuacions realitza, per segon any, la campanya El valencià en moviment 2021 dirigida als clubs i a les escoles esportives, però també a tots els implicats en esta área.

Volem ampliar la nostra promoció lingüística i ens dirigim als joves i als xiquets i a les xiquetes que estudien als centres educatius i al seu professorat així com als usuaris de les instal.lacions esportives municipals.

Per este motiu us facilitem un cartell amb el lema PARAULES EN JOC, que inclou algunes paraules relacionades amb els esports i que, en ocasions, es deconeixen o s’empren formes incorrectes que cal evitar i corregir. Per exemple: àrbitre, boxa, campionat, davanter, fitxatge, gimnàs, penal, salt, tanca, xandall… De segur que vosaltres podreu ampliar el llistat del lèxic esportiu en valencià d’acord amb les vostres necessitats.

També us fem arribar dues camisetes (L i XL) amb el logotip de la campanya El valencià en moviment per al professorat d’Educació Física del vostre centre i així donar visibilitat a esta campanya.

Per una altra part, us informem que en el concurs només poden participar els clubs i les escoles esportives d’Alzira. Guanyaran els premis aquells que millor ús del valencià fan entre els seus usuaris i jugadors a través dels seus comunicats, reglaments, campanyes publicitàries o qualsevol altra iniciativa. Les bases del concurs i més informació la trobareu al web de l’Ajuntament d’Alzira en el següent enllaç: https://sedeelectronica.alzira.es/PortalCiudadano/tramites/tramite.do

Per augmentar la difusió, podeu imprimir la versió adaptada d’este cartell fent ús del pdf que hem enviat per correu electrònic al vostre centre.

Junts farem que el valencià continue ben actiu, sempre en moviment.

“Hem ampliat esta campanya de promoció del valencià en l’àmbit esportiu i ens hem dirigit al professorat d’Educació Física de tots els centres educatius d’Alzira. Hem publicat el cartell Paraules en joc que inclou un llistat de paraules que, en ocasions, els estudiants i alguns esportistes, desconeixen o empren barbarismes i que cal evitar i corregir. Volem contribuir a millorar l’ús del valencià, oral i escrit, entre tots els implicats (esportistes, tècnics, aficionats, públic…). La nostra llengua ha d’estar sempre en moviment i l’hem d’entrenar perquè puga superar totes les metes”, ha declarat el regidor de Cultura, Alfred Aranda.