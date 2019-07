Alfred García presenta el seu últim treball,1016, en els Concerts de Vivers de València

El cantant català tocarà per primera vegada la cançó “Cicatriz”, la seua col·laboració amb Isma Romero

També hi actuarà Tardor, que tancarà la gira Patraix

Obriran la nit Els Jóvens, gran revelació de la música valenciana

Els Concerts de Vivers de la Gran Fira de València acolliran demà divendres, 19 de juliol, una nit de pop, rock i ritmes d’inspiració tradicional. En primer lloc, Alfred García, finalista d’Operación Triunfo 2017-2018 i representant d’Espanya en Eurovisió amb Amaia, posarà de llarg el seu àlbum de debut, 1016 (Warner Music). A més, el públic podrà gaudir amb el directe de dues formacions valencianes capdavanteres: Tardor, que posarà punt final a la gira Patraix; i Els Jóvens, revelació del 2018 gràcies als sons de rondalla passats pel sedàs del pop.



Alfred García és un cantant, compositor i multiinstrumentista nascut en 1997 format en jazz i música moderna al Taller de Músics de Barcelona. Així, té coneixements de trombó, guitarra, bateria i teclat. La seua passió per la música es va manifestar ben prompte, quan tenia 3 anys, i amb 15 va enregistrar el seu primer disc, Beginning. Després arribarien el single “She Looks So Beautiful” i el projecte acústic INBLACK (Volum One), una mescla de jazz i soul que va editar a finals de 2016.



En juny del 2017, Alfred García va ser seleccionat per a participar en la novena edició d’Operación Triunfo (OT). Després d’arribar a la final i quedar en quarta posició, va tenir l’oportunitat de representar Espanya en el Festival d’Eurovisió del 2018 celebrat a Lisboa. Amaia Romero i ell van interpretar la composició “Tu canción”, seleccionada per votació popular en una gal·la especial del programa. Precisament, les experiències viscudes als platós i a l’Acadèmia van fer que el cantant fes servir el número que portava en el càsting del mencionat espai de televisió per a titular el seu nou disc.



D’aquesta manera, 1016 es va publicar el passat mes de desembre. El mateix Alfred García signa 15 de les 16 composicions de l’àlbum, moltes de les quals van ser escrites durant la seua estada en OT. A més, es va encarregar de la producció artística del disc. Musicalment, predominen els mig temps d’inspiració rockera, però també hi ha tocs de pop, jazz, funk i disco que demostren l’esperit eclèctic de l’autor. Per a la seua realització, el català va comptar amb les col·laboracions de Pavvla, Amaia, Carlos Sadness i Santi Balmes (Love of Lesbian).



La gira 1016 va recórrer bona part de les sales i auditoris del territori espanyol durant l’hivern i la primavera amb un gran èxit de públic. Així, es va penjar el cartell de “no hi ha localitats” a ciutats com Gijón, Alacant, Sevilla o Santiago de Compostel·la i va haver de fer doblet a Madrid i Barcelona. Després d’un xicotet descans, Alfred García va començar a finals de juny una nova ronda d’actuacions per festivals que el portarà als Concerts de Vivers de València aquest divendres.



L’actuació del vocalista als Jardins del Real serà molt especial. Així, l’artista ha fet servir les xarxes socials per tal d’anunciar que “farà una versió sorpresa molt emotiva” amb les altres dues formacions del cartell. Però, a més, també estarà present el cantant valencià Isma Romero, qui pujarà a l’escenari per tal d’interpretar el tema “Cicatriz”, publicat el passat 11 de juliol i que compta amb la veu d’Alfred.



Tardor i Els Jóvens: talent local

Tardor és una formació de pop-rock de València nascuda a principis d’aquesta dècada. Debutaren en 2012 amb Revolució de l’estat latent (Mésdemil), al qual va seguir Una ciutat invisible (Mésdemil, 2014). El seu repertori es construïa sobre unes guitarres poderoses i unes lletres que reflectien les experiències vitals dels membres del grup. Això es feia ben palés en el seu segon treball, on reflexionaven al voltant de les seues estades, per separat, a París, Brussel·les i València. Tres anys després va veure la llum Patraix (Primavera d’Hivern), un àlbum que va marcar un salt per a la banda: lletres més concretes, un volum més baix, un tempo més relaxat i noves textures sonores. En definitiva, un exercici de maduresa que han presentat durant els últims dos anys i que tindrà una última parada als Jardins del Real.



Finalment, Els Jóvens és un grup originari de Sant Vicent del Raspeig que s’ha convertit en la gran sensació de la música valenciana en el darrer any. El seu folklore pop, elaborat amb instruments tradicionals (guitarró, timple, flauta, bandúrria, llaüt, oud, dolçaina) i l’acompanyament de bateria, baix i guitarra, es va plasmar en un àlbum de debut, de títol homònim, publicat en 2018 per El Niño de la Hipoteca Records. L’esperit de rondalla, la relectura de jotes, cants de batre i havaneres, i l’aproximació a temes contemporanis amb humor va obtenir recompensa: 3 guardons en els I Premis Carles Santos de la Música Valenciana (artista revelació; millor cançó per “Anís Tenis”; i millor disc); i altres 4 en els Premis Ovidi a la música en valencià (intèrpret revelació; millor cançó per “Anís Tenis”; millor lletra per “T’ailoviu més que l’hòstia”; i millor disseny).



Entrades a la venda

Les localitats per al concert d’Alfred García, Tardor i Els Jóvens es poden adquirir en la web oficial del festival: www.concertsdevivers.com. El preu dels tiquets és de 25 euros més despeses de gestió.



El recinte obrirà les portes a les 19:30 i els horaris previstos per a les actuacions són els següents: Els Jóvens, 21:00; Tardor, 22:00; Alfred García, 23:15 hores.



Els Concerts de Vivers són una iniciativa de l’Ajuntament de València amb el suport de l’Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) i el patrocini d’Amstel.

