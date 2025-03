Algemesí acull la segona edició de la Fira del Llibre 

L’Ajuntament d’Algemesí, juntament amb l’organització de l’Editorial Gusanillo, celebra per segon any consecutiu la Fira del Llibre, un esdeveniment que té com a objectiu fomentar la lectura i acostar la literatura a la ciutadania.

La cita tindrà lloc el diumenge, 30 de març, de 10.30 h a 14.30 h a la plaça del Mercat d’Algemesí.

En esta edició participaran diverses editorials, llibreries, escriptors i il·lustradors locals. Entre els expositors confirmats es troben Editorial Samaruc, la llibreria Fantasía e Imaginación i la llibreria-papereria Librolandia, que oferiran una àmplia selecció de llibres per a tots els públics. L’objectiu és atraure lectors de totes les edats, amb especial atenció al públic infantil.

A més de les parades de llibres, la fira comptarà amb activitats especials per als més menuts. En primer lloc, els xiquets podran disfrutar d’un contacontes a càrrec de Rebombori Cultural a les 11.00 h. D’altra banda, a les 12.00 h, hi haurà una actuació a càrrec de Payasos Sin Fronteras Aragón, una organització que porta més de 30 anys fent espectacles infantils per tot el món.

Carmina Gómez, regidora de Cultura, diu: «Apostar per la lectura és apostar pel futur. La Fira del Llibre d’Algemesí no només fomenta l’amor pels llibres, sinó que també dona suport al comerç local i als creadors del nostre territori. Amb esta segona edició, consolidem una activitat cultural que esperem que continue creixent any rere any».

Gràcies a iniciatives com esta, l’Ajuntament d’Algemesí i l’Editorial Gusanillo fomenten la literatura infantil i juvenil, convertint la lectura en un hàbit consolidat des de la infància. A més, es busca impulsar la compra de llibres en dates especials, com Nadal o el Dia de la Mare, per a fer de la lectura un regal imprescindible.