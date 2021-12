Algemesí es suma un any més a la campanya de voluntariat ambiental Mans al riu

Connect on Linked in

La Regidoria de Medi Ambient i Transició Ecològica de l’Ajuntament d’Algemesí s’ha sumat de nou a Mans al Riu, la històrica campanya de voluntariat ambiental de la Fundació Limne, entitat sense ànim de lucre que treballa per a la restauració d’ecosistemes hídrics mitjançant la participació ciutadana. Esta campanya, que se celebra anualment des de fa dotze anys, pretén fomentar la consciència ciutadana sobre la necessitat d’atendre els nostres rius i parar les pràctiques que els degraden.

Mans al Riu es vehicula a través d’una jornada de neteja fluvial que s’organitza alhora en diversos municipis, i que pretén fer visible l’estat dels rius i proposar una gestió responsable dels nostres residus. Des de Limne assenyalen que “cada any arrepleguem dels llits dels rius desenes de neveres, pneumàtics, bombones de butà, mobles o altres deixalles que no pertanyen a la natura.” Per això, durant el transcurs de la jornada els monitors informen els participants sobre el destí que correspon a cada residu i sobre els detalls de la recollida municipal. També s’aprofita per a incidir en la necessitat de reduir el consum d’envasos i embolcalls, que són els residus majoritaris.

La jornada de Mans al Riu a Algemesí es va desenvolupar al riu Magre el diumenge passat. El grup de voluntaris va recollir diverses bosses de residus, majoritàriament plàstics, però també molta mascareta, tovalloletes humides i, fins i tot, un extintor. L’Ajuntament oferí un refrigeri als participants i els lliurà un detall com a agraïment per la seua col·laboració. La Regidoria de Medi Ambient animà la ciutadania a participar en les pròximes edicions i a fer un consum responsable i de proximitat que reduïsca la quantitat de residus que generem i, per descomptat, a no abocar-los als rius i séquies; els contenidors i l’ecoparc són els llocs adequats.

Enguany Mans al Riu arriba a 36 municipis amb el patrocini de Global Omnium i del Consorci de la Ribera en el cas dels Ajuntaments de la comarca, organitzant-se mitjançant dues línies d’acció diferenciades: el voluntariat adreçat a la participació de particulars i famílies i, com a novetat, una campanya especial per al públic escolar.