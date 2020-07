Algemesí estrena equipament per a practicar la cal·listènia en el bulevard del passeig de Bernat Guinovart

Connect on Linked in

L’exercici físic sense salts ni rebots, sense impactes, sinó a partir del moviment intel·ligent del pes del cos és apte per a tots, no provoca lesions, millora la postura i estilitza la figura. A l’aire lliure, a més, és saludable.

Algemesí ja compta amb un parc esportiu amb equipament específic per a la pràctica de la cal·listènia, del grec kalos, bellesa, i sthenos, fortalesa. Es tracta d’una tècnica que combina els estiraments, les repeticions i els moviments de grups musculars amplis per damunt de la potència o l’esforç. L’objectiu és desenvolupar tant l’agilitat i la flexibilitat com la força.

El bulevard del passeig de Bernat Guinovart a l’altura del carrer de l’Alcalaten alberga sobre una superfície de 350 metres quadrats tot l’equip necessari per a iniciar-se, per a practicar o per a exercitar-se com a professional del Street Workout. El material és de la millor qualitat, homologat per a la pràctica i instal·lat d’acord amb la normativa de seguretat per a equips fixos d’entrenament a l’aire lliure.

El regidor d’Esports ha declarat que l’esport de cal·listènia “és una modalitat que es practica de fa temps i Algemesí necessitava un parc de Cal·listènia amb unes característiques i una qualitat alta, de fet és un dels millors parcs que hi ha als voltants de la ciutat. Per fer aquesta instal·lació ens reunirem amb l’agrupació d’Algemesí Silver Bars per veure quina seria la millor distribució de les estructures. Per a la ciutat suposa una oportunitat per practicar aquest esport, a més de poder acollir competicions i exhibicions”.

L’accés al parc exhibeix un panell informatiu que recull la manera d’executar exercicis bàsics i les normes d’ús del recinte.

La zona de barres disposa de dues barres paral·leles baixes, de poc més de mig metre d’altura, per a practicar fons i exercitar els braços. I altres tres barres paral·leles de 1,40 metres d’altura per a exercitar els músculs de l’esquena, els muscles, el pit, els braços i les extensions d els dits.

La tercera zona disposa d’un passamans, les denominades Monkey Bars, per a penjar-se i desplaçar-se de barrot en barrot, en un exercici que combina la força dels braços amb l’habilitat per a oscil·lar i aprofitar el pes del propi cos per a avançar. Inclou unes espatleres clàssiques, la denominada Sweedish Wall, i un banc inclinat per a la pràctica d’exercicis abdominals.

Un conjunt de barres a diferents altures i distàncies les unes de les altres permet als més experts desenvolupar tècniques d’estil lliure (Freestyle) i, literalment, ballar entorn dels agafadors aprofitant la inèrcia del cos.

Les barres estan dotades d’abraçadores, materials antilliscants i sistemes de fixació de cautxú que permeten modificar la seua disposició i executar exercicis a diferents altures si fora necessari.

El sòl entorn de totes les instal·lacions és d’arena antiabrasiva i de gra fi per a l’absorció d’impactes en cas de caiguda, un material adequat per a exercitar-se amb total seguretat. L’arena té una gran capacitat de filtrat en cas de pluja.

La Federació Espanyola de Street Workout i Cal·listènia organitza campionats i reptes entre afeccionats des que es va registrar de manera oficial en 2015.