Algemesí estrena la presidència del ICCN amb la reunió anual celebrada a la ciutat palestina de Beit Sahour

El ministre de Cultura palestí s’emociona amb la festa de la Mare de Déu d’Algemesí





El ministre de Cultura palestí, l’escriptor Atef Abu Saif, ha presidit la reunió anual de la Xarxa Interurbana per a la Salvaguarda del Patrimoni Immaterial (ICCN per les seues sigles en anglés), la primera que organitza des de l’oficina internacional de l’organització situada en el Museu Valencià de la Festa d’Algemesí. En la trobada, el ministre Saif, juntament amb les 12 delegacions internacionals, ha pogut descobrir la festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco.



La conferència s’ha celebrat a la ciutat palestina de Beit Sahour del divendres 20 al diumenge 22 de setembre. El director del Museu d’Algemesí i secretari general de la ICCN, Julio Blasco, i la tècnica gestora de l’organització, Marvi Pous, es van traslladar a la ciutat amfitriona dimecres passat per a tancar els detalls de l’organització de l’esdeveniment. A ells, se’ls ha unit la delegació de l’Ajuntament d’Algemesí, formada pel tinent d’alcalde i regidor de Cultura, Pere Blanco, i el regidor de Turisme, Edgar Bresó.



Els regidors municipals han aprofitat l’ocasió per a tancar projectes de col·laboració amb les institucions presents. Entre ells, destacar l’interés del ministre Said en què Algemesí estiga present en els actes de ‘Belen 2020. Capital Mundial de la Cultura’. També, l’Institut Yiswind de la Xina vol establir un programa de participació escolar amb els col·legis d’Algemesí per a realitzar un intercanvi cultural entre els més joves. A més, les autoritats de la zona han demanat a l’Ajuntament d’Algemesí que actue com a intermediari amb la secretaria autonòmica de Turisme per a realitzar un programa de col·laboració gastronòmica al voltant de la dieta mediterrània, nexe d’unió entre totes dues terres.



Les jornades van ser inaugurades per Pere Blanco en nom de l’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, actual presidenta de la ICCN. Posteriorment, Edgar Bresó, representant al Museu Valencià de la Festa, va dissertar sobre el paper de la societat algemesinenca en la transmissió de les tradicions de generació en generació i, a continuació, es va presentar el vídeo realitzat per Berca Televisió sobre la festa de la Mare de Déu de la Salut amb la partitura de ‘Muixerangues al cel’ del mestre Juan Carlos Sempere Bomboí. El documental va ser molt aplaudit per tots els assistents.

Durant la clausura de la trobada de la ICCN 2019 es va realitzar el tradicional traspàs de la bandera entre l’amfitriona actual, Beit Sahour, i la seu que organitzarà l’esdeveniment l’any pròxim, la ciutat coreana de Gangneung