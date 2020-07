Algemesí harmonitza els projectes municipals amb l’Agenda 2030 de l’ONU

Print This Post

L’alcaldessa Marta Trenzano assumeix una nova regidoria que persegueix finançament europeu per a iniciatives sostenibles



L’Ajuntament d’Algemesí ha creat una àrea de Projectes Europeus que intenta harmonitzar els projectes del govern municipal amb els objectius de l’Agenda 2030 de l’ONU per al desenvolupament sostenible i l’accés a fons europeus per a executar-les. L’alcaldessa Marta Trenzano assumirà la nova regidoria.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible que recull la denominada Agenda 2030 van ser definits per l’Organització de les Nacions Unides en 2015. L’Agenda 2030 apunta 17 objectius que van des de l’eradicació de la fam en el món fins a la garantia d’un treball decent, però també aposten per la modernització de les ciutats, millorar la qualitat de l’aigua, impulsar l’ús de les energies renovables o reduir la pobresa.

La Comissió Europea ve perfilant en els últims mesos el document Next Generation (Pròxima Generació), que conjuga l’impuls econòmic per a superar l’impacte de la pandèmia provocada pel Covid-19 amb el suport a iniciatives sostenibles previstes en l’Agenda 2030. Els caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea van aprovar dotar aquestes ajudes amb 1.074 bilions d’euros fins a 2027. Del primer paquet de 750.000 milions d’euros, Espanya rebrà 140.000 milions, 72.000 d’ells com a subvencions a fons perdut d’àmbit estatal, regional o municipal.

La corporació municipal d’Algemesí s’ha embarcat en un procés de reflexió i de treball per a optar al major nombre possible de subvencions. L’equip municipal amb ajuda d’una assessoria externa ha definit set àrees de treball i fins a 28 línies estratègiques per a elaborar els pròxims pressupostos municipals d’acord amb els objectius sostenibles als que donarà suport la Unió Europea.

“Algemesí no ha de pensar exclusivament en el pròxim pressupost, sinó que ha de tindre un pla a llarg termini, un pla de futur, i això implica convertir Algemesí en una ciutat euro municipalista que complete l’agenda d’objectius 2030”, comenta Trenzano.

La regidor Palma Egido, responsable de l’àrea econòmica que serà clau per a definir les iniciatives municipals harmonitzades amb l’Agenda 2030, afig: “Algemesí té potencial industrial, empresarial i formatiu per a ser capdavanter a la nostra comarca respecte als Objectius de Desenvolupament Sostenible”.