Algemesí homenatja Ferran Machí, el degà més jove del Col·legi d’Enginyers de Telecomunicacions

L’Ajuntament ha organitzat un acte de reconeixement a l’algemesinenc Ferran Machí, qui acaba de ser nomenat degà del Col·legi d’Enginyers de Telecomunicacions de la Comunitat Valenciana, la qual cosa el situa com el degà més jove en la història d’aquest col·legi.



En un acte celebrat en el consistori, la regidora de Comunicació, Eli Lluch, va explicar la trajectòria laboral de Ferran Machí, un enginyer en telecomunicacions que va completar la seua formació i va iniciar la seua experiència laboral a Munic, i que en l’actualitat treballa per a Telefónica com a coordinador territorial de Comunitat Valenciana, Múrcia i Balears en optimització de ràdio, després de participar en diversos projectes internacionals per a desplegar la tecnologia 4G.



Per a Ferran Machí, aquest reconeixement és un honor perquè “en moments com aquest mire arrere i valore el camí recorregut, de prioritzar el treball enfront dels moments d’oci”. Machí va aprofitar la seua intervenció per a exposar l’important temps de canvi tecnològic que s’acosta: “Amb la noves tecnologies 5G, big data, la Internet de les coses i la indústria 4.0 estarem en situació de gestionar un immens volum d’informació que es podrà aplicar en qualsevol àmbit multiplicant l’eficiència en els processos i millorant el nostre benestar i qualitat de vida”.

La regidora de Joventut, Palma Egido, ha destacat que des de la seua àrea “volem reconéixer els mèrits de Ferran Machí i ressaltar la seua passió per a aconseguir les metes professionals que et proposes. Animar als joves i ajudar-los perquè tinguen totes les eines per a iniciar el seu camí professional”.