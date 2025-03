Algemesí obri les inscripcions per a l’Escola de Pasqua 2025

La Regidoria de Benestar Social, Família, Inclusió i Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament d’Algemesí ha obert les inscripcions per a l’Escola de Pasqua 2025, un servei gratuït destinat a facilitar la conciliació laboral i familiar durant les vacances escolars de Pasqua.

Aquest servei es desenvoluparà durant els dies 17, 22, 23, 24, 25 i 28 d’abril, en horari de 9 a 14 hores al CEIP Verge del Pilar (Carrascalet).

L’Escola de Pasqua està dirigida a xiquets i xiquetes empadronats a Algemesí, amb edats entre 4 i 12 anys (nascuts entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2021). El nombre màxim de places és de 100, amb 5 places reservades per a xiquets amb necessitats educatives especials. Les sol·licituds es baremaran segons els criteris establerts en les bases, no per ordre d’inscripció.

Les inscripcions es podran fer preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament entre l’11 i el 17 de març. També es podrà fer de manera presencial a l’edifici de Serveis Socials, en horari de 9 a 14 hores.

Per a més informació i la documentació necessària per a la baremació, podeu consultar les bases al següent enllaç: Escola de Pasqua 2025.