Algemesí prepara solemnement els actes del VI Centenari de la Mort de Sant Vicent.

Se escenificará el “Miracle de la Burreta”

El 5 d’abril de 1419 a la localitat francesa de Vannes moria l’insigne Vicent Ferrer, encara que la tradició popular valenciana commemora la seva festivitat el segon dilluns després del diumenge de Pasqua. Aquest any, Algemesí i la basílica també se sumen a l’efemèride i el sant serà traslladat en les andes processonals d’orfebreria realitzades en 1961 per José David i restaurades per a aquesta ocasió per Vicent Valls.

Com és habitual, el proper dissabte 27 d’abril, a les 19.00 hores, es realitzarà la tradicional romeria des de la Basílica, pels carrers del Molí i Nou del Convent fins a l’antic convent dels dominics, actual seu del Museu Valencià de la Festa , en la desapareguda església es custodiava la imatge de Sant Vicent abans de la seva exclaustració. La imatge, una de les més antigues que es conserven a la basílica, està vestida amb ornaments històrics confeccionats per la beata Josefa Naval “la Senyora Pepa”, un altre dels referents històrics i religiosos més coneguts de la història de la ciutat d’Algemesí.

Al claustre del convent se celebrarà una missa i, a continuació, un grup de xiquets i xiquetes escenificaran el “miracle de la Burreta”, sota la direcció Joan Fermín Terol, “Guardó d’Honor de la Ciutat”.

L’escenificació dels miracles de Sant Vicent, habitual en els carrers i places de la ciutat de València i d’algunes poblacions de la comarca de l’Horta, va ser recuperada a Algemesí l’any 2004 amb la interpretació del Miracle dels miracles. La devoció a Sant Vicent està molt arrelada al cor i la memòria dels algemesinencs que un any més es preparen per a la celebració.

Els actes institucionals organitzats per la confraria del sant en col·laboració amb la basílica i el Museu Valencià de la Festa, s’iniciaran aquest cap de setmana i s’estendran fins dilluns, dia de l’efemèride del sant, amb una missa major a la basílica i continuaran durant les properes setmanes amb la celebració popular que organitzen els veïns del Carrer de Sant Vicent en la qual es repetirà l’escenificació del “miracle” i amb la realització de diferents actes lúdics i religiosos amb les cercaviles, processó i el sopar de germanor .

En cas de pluja la missa i el “miracle” es realitzaran a l’interior de la Basílica.