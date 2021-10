Algemesí rep la visita del Padre Ángel per a signar un conveni amb Mensajeros de la Paz

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Algemesí va rebre ahir al Padre Ángel en representació de Mensajeros de la Paz, ONG que presideix des de la seua fundació en 1962, per a signar un conveni de col·laboració en el municipi.

Es tracta d’una col·laboració amb aquesta entitat sense ànim de lucre per a oferir solucions de manera conjunta a les persones més vulnerables, entre altres amb programes de banc d’aliments i de roba. Així, amb aquest conveni Algemesí entra a formar part de la Xarxa d’Ajuntaments amb compromís social i cedeix a Mensajeros de la Paz les disposicions municipals situades al carrer Arquets perquè puguen desenvolupar la seua activitat de manera local.

A més, l’acord suposa la constitució d’una comissió bilateral de seguiment composta per representants de l’associació i de l’ajuntament per tal que aquest es complisca. L’alcaldessa, Marta Trenzano, ha volgut declarar que “Algemesí té convenis en diferents ONG’s, com Creu Roja o Càritas, i quan sens va plantejar aquest acord amb Mensajeros de la Paz no ho vam dubtar perquè açò és una qüestió d’humanitat i ciutadania.”