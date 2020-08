Algemesí retira 3,2 tones de fem del llit del riu Magre

Connect on Linked in

L’Ajuntament contracta les labors de neteja davant la passivitat de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer

L’Ajuntament d’Algemesí ha retirat 3,2 tones de fems del llit del riu Magre. La corporació municipal ha contractat el servei de neteja davant la passivitat de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) que és l’entitat a la qual corresponen aquest tipus de tasques.



El mes de maig passat l’Ajuntament va sol·licitar per escrit a la CHJ que retiraren les restes acumulades en el llit per a evitar problemes quan es produïsquen les pluges habituals a la fi de l’estiu. L’entitat que gestiona la conca encara no ha donat resposta al requeriment, de manera que la corporació municipal ha assumit la tasca.



L’última neteja del llit del Magre al seu pas pel terme municipal d’Algemesí desenvolupada per la CHX es va produir en 2009. Des d’eixe moment, l’Ajuntament sol·licita regularment que es buide el llit tant de deixalles com de vegetació. Quan contesta, la confederació sempre argumenta que la retirada de residus urbans és responsabilitat dels ajuntaments.



Algemesí acaba de retirar 3,2 tones de fem del llit del riu Magre al seu pas pel terme municipal, però no és la primera vegada. En 2019, el servei de neteja contractat per l’Ajuntament va traure 1,4 tones de fems. Un any abans, a l’agost de 2018, es van extraure del llit del Magre 14 tones de fems, restes que s’havien acumulat com a resultat de les intenses pluges registrades a la fi de l’any anterior.