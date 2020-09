Algemesí senyalitza l’accés als col·legis per a guardar distàncies i evitar els contagis

Print This Post

La brigada municipal de neteja amplia el personal per a repassar les zones comunes de les escoles

El curs escolar arranca el dilluns en unes exigents circumstàncies com a resultat de la persistència de la pandèmia provocada pel Covid-19. Els accessos a tots els col·legis d’Algemesí s’han senyalitzat per a evitar les aglomeracions a l’entrada o l’eixida i afavorir el trànsit ordenat dels escolars. Els traços indiquen vies d’accés i assenyalen la distància correcta entre alumnes per a evitar els contactes estrets i la transmissió del virus en cas d’infecció.



L’aparcament de vehicles a menys de sis metres de qualsevol accés als centres escolars està prohibit. La recomanació genèrica és que els alumnes acudisquen l’escola a peu sempre que siga possible i, a partir de certa edat, a soles. L’entrada i eixida de classe és una ocasió per als contactes entre pares, mares o avis dels alumnes que també convé restringir a la vista de l’evolució dels contagis per coronavirus.



L’Ajuntament d’Algemesí assumeix la neteja de tres guarderies públiques, dos centres d’educació infantil i primària, i un centre d’educació especial. La brigada de neteja municipal ha incorporat dos nous empleats per a mantindre la higiene necessària durant la jornada en cadascun dels sis centres. Les baranes, picaportes, banys, gronxadors i, en general, totes les zones d’ús comú, es netejaran matí i vesprada, de manera coordinada per a evitar interrompre l’activitat escolar. Una vegada finalitzada la jornada, es procedirà a la neteja habitual com en cursos anteriors.



La resta d’instal·lacions escolars d’Algemesí contracten serveis de neteja que hauran d’assumir el mateix tipus de protocol per a evitar els contagis per contacte.



L’Ajuntament ha habilitat cinc locals de propietat municipal per a, en cas de necessitat, procedir a les proves per a detectar possibles infeccions. Es pretén evitar així que els escolars que necessiten ser controlats tinguen que acudir al Centre de Salut. Els mateixos centres s’utilitzaran, en el seu moment, per a la pròxima campanya de vacunació contra la grip a partir del mes d’octubre.



Tots els col·legis han de disposar d’una àrea específica per a aïllar a qualsevol sospitós d’infecció i designar a una persona responsable de contacte amb el Centre de Salut.



D’acord amb les normes establides per la Conselleria d’Educació, tots els xiquets majors de sis anys han d’usar mascareta tant en els espais comuns com a les aules, el mateix que els professors i el personal no docent.



Els més xicotets, fins a Segon de Primària, s’organitzaran en grups de convivència estable d’un màxim de 20 alumnes. Per la seua edat, els membres de tals grups estables no guardaran distàncies de més de metre i mig ni a les aules, ni al pati ni en el menjador.



A partir dels set anys, els alumnes han de mantindre distàncies de metre i mig a les aules.



La Generalitat Valenciana ha activat l’adreça web Aulasegura.es per a respondre a les preguntes més habituals sobre l’organització de la vida escolar per a evitar la propagació del Covid-19 en els centres educatius.