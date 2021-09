Algemesí tanca la Fira de les Comarques amb la presentació del nou vídeo promocional i una mostra de danses del grup Algadins

Connect on Linked in

Ahir a la vesprada Algemesí va ser el municipi encarregat de tancar l’edició d’enguany de la Fira de les Comarques, una mostra organitzada per la Diputació de València a través de València Turisme i que s’ha celebrat per primera vegada a la Plaça de l’Ajuntament de València durant aquest cap de setmana. L’objectiu d’aquesta fira és difondre i promocionar la variada oferta d’experiències i destinacions turístiques per a tots els públics amb què compta la província de València.

El públic assistent va poder gaudir, des del divendres a les cinc de la vesprada, fins a la vesprada del diumenge, de les propostes que oferiren els 81 expositors de la Fira, entre elles la Regidoria de Turisme d’Algemesí. La popular Festa de la Mare de Déu d’Algemesí declarada Patrimoni de la Humanitat va esdevindre el principal reclam per a les persones que s’acostaven a l’estand, així com altres propostes d’exhibició temporal. Entre aquestes, cal destacar l’exposició «Seda: Història d’un teixit. 1880-1990» que es pot visitar actualment al Museu Valencià de la Festa i les visites teatralitzades “Algemesí, patrimoni d’un poble”, una nova iniciativa que s’iniciarà el pròxim dissabte 2 d’octubre i que permetrà als assistents descobrir la història a través de personatges locals.

La programació de la Fira, que incloïa una desena de demostracions gastronòmiques, exhibicions folklòriques, danses i balls tradicionals, mostres artesanals, espectacles infantils i actuacions, va acabar a l’espai cedit per a la promoció d’Algemesí. La Regidoria de Turisme va aprofitar l’oportunitat per a projectar per primera vegada el nou vídeo promocional de la ciutat, titulat “El millor dels nostres somriures”. Es tracta d’un muntatge audiovisual que presenta, com mai s’havia vist abans, el patrimoni cultural, natural i paisatgístic d’Algemesí. Un recorregut d’uns minuts pels seus carrers, els seus comerços, la seua gastronomia, els balls i la música de la Festa de la Mare de Déu o el Museu de la Festa que pretén mostrar un Algemesí divers i obert al turisme i als visitants.

Bernat Gutiérrez (NatEstudi) ha dirigit la gravació i producció del vídeo que s’ha fet durant els mesos de juliol i agost. El regidor de Turisme, Edgar Bresó, va voler destacar el fet que el projecte l’haja desenvolupat una empresa local: «Era molt important per a nosaltres, pel coneixement que té una persona d’Algemesí de com és el seu poble, les seues tradicions i especialment per la capacitat de mostrar eixe coneixement als nostres possibles visitants. Qui millor que algú del teu poble per ensenyar com és?»

El grup de danses Algadins també va intervindre durant l’acte de presentació i oferí al nombrós públic assistent un xicotet recull de balls d’arrel popular valenciana mentre s’emetien de fons les imatges del vídeo promocional.

El vídeo promocional es pot veure tant a les xarxes socials de l’Ajuntament d’Algemesí com al canal YouTube a través del següent enllaç: https://youtu.be/A-TqIUrK0h4