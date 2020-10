Algemesí texeix el seu entramat com Smart City

Connect on Linked in

L’Ajuntament impulsa l’ús de les noves tecnologies per a posar-les al servei dels veïns i veïnes

L’Ajuntament d’Algemesí impulsa l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a posar-les al servei dels veïns i veïnes i teixir l’entramat d’una ciutat intel·ligent, Smart City, en la seua denominació en anglés.



Les iniciatives de la corporació municipal destinades a fomentar hàbits més eficients i sostenibles se succeeixen. El personal tècnic municipal i la Policia Local ja gaudeixen en temps real d’informació sobre la situació de tots els guals que es poden inundar en el municipi en època de pluges. Uns sensors alerten sobre l’aigua acumulada de manera contínua de manera que els passos soterranis es podran tancar si arriben a ser intransitables.



En paral·lel, l’estació meteorològica instal·lada al terrat de l’ajuntament genera una quantitat ingent d’informació sobre pronòstics del temps que permet adoptar mesures preventives o recomanar precaució en cas de necessitat. La informació meteorològica és accessible a tota la ciutadania a través de la web municipal.



La corporació també dona suport al transport privat més eficient amb dos estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics que ja funcionen al costat del mercat municipal i en els voltants de l’IES Bernat Guinovart. Algemesí és una Ciutat 30. El límit de velocitat en el nucli urbà és de 30 km/h per a reduir el soroll, les emissions de gasos contaminants i els riscos per a la seguretat dels vianants. L’Ajuntament té previst instal·lar en breu, almenys en dos punts del nucli urbà, uns sensors per a detectar la velocitat dels vehicles. Els conductors podran conéixer la velocitat real a què circulen a través d’unes pantalles instal·lades per aquesta finalitat. Els mecanismes no pretenen sancionar els excessos, simplement alertar els conductors i ajudar-los a identificar la velocitat correcta per a fomentar bons hàbits al volant.



La Unió Europea dona suport a la difusió de la connectivitat per a estendre els serveis digitals a tota la ciutadania, i considera prioritari un maridatge intel·ligent de les noves tecnologies amb les necessitats de veïns i veïnes. L’Ajuntament d’Algemesí opta a subvencions europees per a establir punts d’accés gratuït a la xarxa wifi en la via pública que estaran a disposició de tots els usuaris.



També s’ultima el procediment per a instal·lar en diversos edificis públics màquines capaces de resoldre diversos tràmits municipals, des de certificacions del padró fins a comunicacions de canvi de domicili, per a alleujar la tasca del funcionariat que atén en el Departament d’Atenció i Informació Local a l’ajuntament.



Els mateixos mecanismes permetran als veïns fins i tot l’ingrés d’impostos o pagaments pendents. El regidor de Transició Ecològica, Ángel Ferrer Camarasa, indica «L’Ajuntament sempre busca acostar les tecnologies més innovadores des de la participació de la ciutadania cap a una comunicació més dinàmica amb les institucions, o des d’altres àmbits com la transició ecològica amb els avanços en punts de recàrrega de vehicles elèctrics o instal·lacions d’energia solar fotovoltaica».